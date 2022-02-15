Потепління арктичної зими нещадно б'є по субтропіках Східної Азії

Через відчутні зміни клімату арктичні зими останнім часом стають все теплішими. Таке потепління в Арктиці спричиняє температурні аномалії та руйнування від холоду за тисячі кілометрів – у Східній Азії.

Зі свого боку температурні аномалії призводять до зниження рослинності, пізнішого цвітіння, меншого врожаю та зниження поглинання CO2 лісами в регіоні. Про це свідчать результати міжнародного дослідження університету Цюриха.

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Страждає не лише Азія

Температурне відлуння від Арктики б'є й по Північній Америці. Протягом останніх кількох днів на східному узбережжі Сполучених Штатів випали сильні снігопади та низькі температури аж на південь до Флориди.

Тепліші арктичні зими зараз також викликають екстремальну зимову погоду такого роду в Східній Азі.

Прохолодніші південні зими знижують активність рослинності у вічнозелених субтропіках і продовжують негативно впливати на екосистеми навесні, наприклад, через гілки, які ламаються під час сильного снігопаду або пошкоджене морозом листя.

Вплив погоди в Арктиці

Для дослідження вчені поєднали моделювання земної системи, супутникові дані та місцеві спостереження. Вони також проаналізували індекс температури поверхні в Баренцевому й Карському морях.

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Науковці виявили, що в роки з вищими за середні арктичні температури зміни в атмосферній циркуляції призводили до аномального клімату по всій Східній Азії.

В особливо холодні роки несприятливі умови негативно впливали на ріст рослинності та врожайність сільськогосподарських культур, затримували цвітіння.

Це дослідження підкреслює, наскільки складними є наслідки зміни клімату. Хоча ми спостерігаємо сильне потепління в Арктичній системі, тепер ми виявили, що це потепління впливає на екосистеми за тисячі кілометрів,

– каже співавторка дослідження Габріелла Шапман-Струб.

Таким чином потепління Арктики, викликане викидами парникових газів людини, завдає соціальної та економічної шкоди людям навіть на півдні, аж до субтропіків. Тож потепління в Арктиці загрожує не тільки білому ведмедю, а й багатьма іншими способами вплине на людей.

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