Знаменитості відвідали ековиставку Стелли Маккартні: серед гостей – принц Чарльз та Ді Капріо

Всесвітньовідома дизайнерка Стелла Маккартні представила експозицію "Майбутнє моди". Інноваційні та екологічні предмети одягу неабияк зацікавили принца Чарльза та кіноактора Леонардо Ді Капріо, який відомий своєю активною боротьбою за охорону навколишнього середовища.

Виставка відбулася у художній галереї Келвінгроув (Глазго, Шотландія) в межах головного кліматичного саміту COP26. Захід присвячений просуванню асортименту стійкої моди.

Цікаво Сортування та переробка в МакДональдз: як використаний папір знову стає корисним

Деталі

Стелла Маккартні представила чимало цікавих предметів гардеробу з екологічних матеріалів. До прикладу, увагу відвідувачів привернули одяг, сумки та взуття, що виготовлені зі штучної шкіри, в основі якої – гриби.

За словами дизайнерки, принц Чарльз знайшов її виставку "повчальною та надихаючою".

Сумка з грибної шкіри / Фото твітер принца Чарльза

Ми – одна з найшкідливіших для навколишнього середовища галузей у світі. Сьогодні я тут, аби постаратися надати екологічно безпечні рішення і технології, а також покращити нашу роботи,

– зауважила дизайнерка.

"Екофрендлі" одяг / Фото твітер принца Чарльза

Серед інших експонованих матеріалів – перші у світі веганські футбольні бутси, створені у співпраці з Полом Погба та Adidas, бавовна, що відновлюється, та екологічно чиста віскоза.

Дизайнерка демонструє екологічні матеріали / Фото твітер принца Чарльза