Бренди рослинного м'яса представлять на виставці World Food Ukraine 2021
Джерело:HoReCa
Сьогодні на світовому ринку рослинного м’яса спостерігається стрімке зростання. Споживачі дедалі частіше шукають альтернативи традиційному м'ясу. Це пояснюється декількома причинами: екологічними наслідками промислового тваринництва, турботою людей про своє здоров'я та бажанням інвесторів вкладати кошти у проєкти перспективної галузі.
Саме тому UA Plant-Based представить продукцію українських виробників рослинного м'яса на виставці World Food Ukraine 2021. Для цього проєкт об'єднався з 5 партнерами.
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World Food UkraineЦе міжнародна виставка харчових продуктів та напоїв. Завдяки заходу локальні виробники можуть: представити власну продукцію, продемонструвати її переваги, проаналізувати запити покупців, знайти нових партнерів, спланувати подальшу стратегію та навіть залучити інвестиції.
Експерти зауважують, що українські бренди можуть впевнено конкурувати з потужними світовими компаніями. Відтак виставка дозволить не лише продемонструвати українські розробки, а й окреслити потенціал вітчизняного виробництва рослинних альтернатив ритейлерам, дистриб'юторам та інвесторам.
Цього року на виставці експонуються:
- Eat Me At – фарш і котлети для бургерів, що складають конкуренцію відомим іноземним виробникам рослинного м'яса;
- Green Go – рибні котлети та унікальні мармурові стейки на рослинній основі;
- Wanted Vegan – рослинні нагетси, які на смак є ідентичними традиційним, та котлета по-київськи на основі горохового протеїну;
- Vegurman – альтернативні філе традиційним видам м'яса;
- Bobinata – м'ясо на основі сої з унікальним міксом спецій і прянощів.