Проєкт EcoCity з Франківська подарував станцію моніторингу повітря університету в Дніпрі

Команда мережі громадського моніторингу якості повітря України EcoCity з Івано-Франківська подарувала станцію моніторингу якості атмосферного повітря університету в Дніпрі. Мовиться про Український державного університету науки й технологій.

Станцію моніторингу встановили в межах міжнародного проєкту "Чисте повітря для України", який впроваджує чеська громадська організація "Арніка". Її виготовила команда EcoCity, розповів куратор ініціативи Олексій Трелевський.

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Станція моніторингу повітря

Станція моніторить якість повітря за декількома показниками. Вона визначає дрібнодисперсний пил двох фракцій, також має газоаналізатор діоксиду азоту, чадного газу, аміаку та приземного озону.

Науковці університету будуть мати доступ не лише до даних з цієї станції, але й 18 інших, що працюють у Дніпрі.

Внаслідок підписання меморандуму університет матиме доступ до даних зі станцій, а його студенти та науковці зможуть їх аналізувати, тобто залучати дані з моніторингу за якістю атмосферного повітря в Дніпрі до своїх наукових досліджень,

– розповів Олексій Трелевський.

Співпраця з університетами

Загалом EcoCity та громадська організація "Арніка" підписали меморандуми про співпрацю із 12 університетами України.

"Нам потрібна така кооперація з університетами, з академічним товариством, щоб проаналізувати велику кількість даних, зробити наукові висновки", – каже Олексій Трелевський.

Серед навчальних закладів, з якими співпрацює EcoCity, університети:

в Івано-Франківську,

Запоріжжі,

Тернополі,

Кропивницькому,

Дніпрі,

Вінниці.