Рада ратифікувала Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів

6 грудня 2021 , 15:23
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Джерело:

Укрінформ

Верховна рада України ратифікувала Нагойський протокол про регулювання доступу до генетичних ресурсів та розподілу вигід від їхнього використання. Документ сприятиме збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів.

Зауважують, що членство України у протоколі передбачає сплату з держбюджету щорічного внеску до його Довірчого фонду – близько 3000 доларів. За виконання зобов'язань відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Деталі

Мета протоколу – справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів. Мовиться про забезпечення:

  1. належного доступу до них;
  2. належної передачі відповідних технологій;
  3. належного фінансування.

Реалізація положень стимулюватиме збереження природних ресурсів в Україні як джерела:

  • прибутку;
  • покращення середовища існування людини;
  • підвищення інвестиційної привабливості;
  • покращення міжнародного іміджу держави, для якої питання збереження довкілля є одним з пріоритетних.

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Автор: Катерина Сердюк