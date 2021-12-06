Рада ратифікувала Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів

Верховна рада України ратифікувала Нагойський протокол про регулювання доступу до генетичних ресурсів та розподілу вигід від їхнього використання. Документ сприятиме збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів.

Зауважують, що членство України у протоколі передбачає сплату з держбюджету щорічного внеску до його Довірчого фонду – близько 3000 доларів. За виконання зобов'язань відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Мета протоколу – справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів. Мовиться про забезпечення:

належного доступу до них; належної передачі відповідних технологій; належного фінансування.

Реалізація положень стимулюватиме збереження природних ресурсів в Україні як джерела:

прибутку;

покращення середовища існування людини;

підвищення інвестиційної привабливості;

покращення міжнародного іміджу держави, для якої питання збереження довкілля є одним з пріоритетних.

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