Тусклый цвет, который вы часто видите в сырых зеленых овощах, возникает из-за слоя газа, существующего между пигментом и кожурой. Бланширование высвобождает этот газ, позволяя пигменту достичь поверхности овоща.

Интересно Откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп

Как бланшировать морковь

Бланш моркови помогает сохранить ее яркий цвет и подготовить ее к морозильной камере. Выполните эти шаги, чтобы правильно бланшировать морковь:

Тщательно промойте морковь – для этого используйте холодную протечную воду, тщательно протрите морковь, чтобы удалить любую поверхностную грязь. Если вы работаете с целой морковью, удалите зеленую верхушку. Хотя очищение от кожуры не обязательно, вы можете удалить внешний слой.

– для этого используйте холодную протечную воду, тщательно протрите морковь, чтобы удалить любую поверхностную грязь. Если вы работаете с целой морковью, удалите зеленую верхушку. Хотя очищение от кожуры не обязательно, вы можете удалить внешний слой. Нарежьте морковь – кроме маленькой морковки, бланширование целой моркови займет больше времени и будет сложнее, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Вместо этого используйте острый нож, мандолин или кухонный комбайн, чтобы нарезать кубиками или равномерно нарезать морковь.

– кроме маленькой морковки, бланширование целой моркови займет больше времени и будет сложнее, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Вместо этого используйте острый нож, мандолин или кухонный комбайн, чтобы нарезать кубиками или равномерно нарезать морковь. Приготовьте большую миску с ледяной водой – перед началом процесса бланширования наполните большую миску холодной водой и кубиками льда. Вам нужно будет добавить морковь в ледяную воду сразу после ее приготовления.

– перед началом процесса бланширования наполните большую миску холодной водой и кубиками льда. Вам нужно будет добавить морковь в ледяную воду сразу после ее приготовления. Вскипятите воду – наполните большую кастрюлю шестнадцатью стаканами воды и одной-двумя столовыми ложками соли. Поставьте кастрюлю на плиту на мощный огонь и доведите воду до кипения. Добавьте четыре стакана сырой моркови в кастрюлю с кипящей водой. Установите таймер на три минуты для нарезанной моркови или пять минут для целой.

– наполните большую кастрюлю шестнадцатью стаканами воды и одной-двумя столовыми ложками соли. Поставьте кастрюлю на плиту на мощный огонь и доведите воду до кипения. Добавьте четыре стакана сырой моркови в кастрюлю с кипящей водой. Установите таймер на три минуты для нарезанной моркови или пять минут для целой. Дайте моркови остыть – извлеките вареную морковь из кастрюли шумовкой и сразу же добавьте ее в ледяную баню, чтобы она не приготовилась.

– извлеките вареную морковь из кастрюли шумовкой и сразу же добавьте ее в ледяную баню, чтобы она не приготовилась. Обсушите морковь – когда морковь остынет, извлеките ее из ледяной ванны, отбросьте ее на дуршлаг и положите в один слой на бумажные полотенца. Промокните морковь дополнительными бумажными полотенцами или чистой тряпкой, чтобы она максимально высохла.



Бланшированная и замороженная морковь / Фото Veg World

К слову Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

Как заморозить бланшированную морковь

Замораживание моркови – отличный способ сохранить ее для будущего использования в морковных рецептах, в частности, рагу, запеканки или разных гарниров. Чтобы заморозить морковь, выполните следующие действия:

Выложите бланшированную морковь на противень – после бланширования моркови выложите ее в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой.

– после бланширования моркови выложите ее в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поместите лист в морозилку – поместите противень в морозильную камеру на два-пять часов или пока морковь не замерзнет.

– поместите противень в морозильную камеру на два-пять часов или пока морковь не замерзнет. Переложите морковь в пакеты для заморозки – поместите замороженную морковь в пакеты для заморозки, выдав как можно больше воздуха, прежде чем запечатать. Рекомендуется вакуумное запаивание.

– поместите замороженную морковь в пакеты для заморозки, выдав как можно больше воздуха, прежде чем запечатать. Рекомендуется вакуумное запаивание. Поверните пакеты в морозилку – когда пакеты морозильной камеры будут заполнены и должным образом запечатаны, верните их в морозильную камеру.

Время приготовления имеет решающее значение во время бланширования, поскольку ваши овощи могут очень быстро измениться от яркого к тусклому и перевариться. Замороженная морковь сохраняется до 12 месяцев.