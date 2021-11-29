Тьмяний колір, який ви часто бачите в сирих зелених овочах, виникає через шар газу, який існує між пігментом і шкіркою. Бланшування вивільняє цей газ, дозволяючи пігменту досягти поверхні овоча.

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Як бланшувати моркву

Бланшування моркви допомагає зберегти її яскравий колір і підготувати її до морозильної камери. Виконайте ці кроки, щоб правильно бланшувати моркву:

Ретельно промийте моркву – для цього використайте холодну протічну воду, ретельно протріть моркву, щоб видалити будь-який поверхневий бруд. Якщо ви працюєте з цілою морквою, видаліть зелену верхівку. Хоча очищення від шкірки не обов’язкове, ви можете видалити зовнішній шар.

– для цього використайте холодну протічну воду, ретельно протріть моркву, щоб видалити будь-який поверхневий бруд. Якщо ви працюєте з цілою морквою, видаліть зелену верхівку. Хоча очищення від шкірки не обов’язкове, ви можете видалити зовнішній шар. Наріжте моркву – за винятком маленької морквини, бланшування цілої моркви займе більше часу і буде складніше, щоб забезпечити рівномірне приготування. Замість цього використовуйте гострий ніж, мандоліну або кухонний комбайн, щоб нарізати кубиками або рівномірно нарізати моркву.

– за винятком маленької морквини, бланшування цілої моркви займе більше часу і буде складніше, щоб забезпечити рівномірне приготування. Замість цього використовуйте гострий ніж, мандоліну або кухонний комбайн, щоб нарізати кубиками або рівномірно нарізати моркву. Приготуйте велику миску з крижаною водою – перед початком процесу бланшування наповніть велику миску холодною водою та кубиками льоду. Вам потрібно буде додати моркву в крижану воду відразу після її приготування.

– перед початком процесу бланшування наповніть велику миску холодною водою та кубиками льоду. Вам потрібно буде додати моркву в крижану воду відразу після її приготування. Закип'ятіть воду – наповніть велику каструлю шістнадцятьма склянками води і однією-двома столовими ложками солі. Поставте каструлю на плиту на сильний вогонь і доведіть воду до кипіння. Додайте чотири склянки сирої моркви в каструлю з киплячою водою. Встановіть таймер на три хвилини для нарізаної моркви або п'ять хвилин для цілої.

– наповніть велику каструлю шістнадцятьма склянками води і однією-двома столовими ложками солі. Поставте каструлю на плиту на сильний вогонь і доведіть воду до кипіння. Додайте чотири склянки сирої моркви в каструлю з киплячою водою. Встановіть таймер на три хвилини для нарізаної моркви або п'ять хвилин для цілої. Дайте моркві охолонути – вийміть варену моркву з каструлі шумівкою та відразу ж додайте її в крижану баню, щоб вона не приготувалася.

– вийміть варену моркву з каструлі шумівкою та відразу ж додайте її в крижану баню, щоб вона не приготувалася. Обсушіть моркву – коли морква охолоне, вийміть її з крижаної ванни, відкиньте її на друшляк і покладіть в один шар на паперові рушники. Промокніть моркву додатковими паперовими рушниками або чистою ганчіркою, щоб вона максимально висохла.



Бланшована й заморожена морква / Фото Veg World

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Як заморозити бланшовану моркву

Заморожування моркви – чудовий спосіб зберегти її для майбутнього використання в морквяних рецептах, зокрема рагу, запіканки чи різних гарнірів. Щоб заморозити моркву, виконайте наступні дії:

Викладіть бланшовану моркву на деко – після бланшування моркви викладіть її в один шар на деко, застелене пергаментним папером.

– після бланшування моркви викладіть її в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Помістіть лист в морозилку – помістіть деко в морозильну камеру на дві-п'ять годин або поки морква не замерзне.

– помістіть деко в морозильну камеру на дві-п'ять годин або поки морква не замерзне. Перекладіть моркву в пакети для заморозки – помістіть заморожену моркву в пакети для заморозки, видавши якомога більше повітря, перш ніж запечатати. Рекомендується вакуумне запаювання.

– помістіть заморожену моркву в пакети для заморозки, видавши якомога більше повітря, перш ніж запечатати. Рекомендується вакуумне запаювання. Поверніть пакети в морозилку – коли ваші пакети для морозильної камери будуть заповнені та належним чином запечатані, поверніть їх у морозильну камеру.

Час приготування має вирішальне значення під час бланшування, оскільки ваші овочі можуть дуже швидко змінитися від яскравого до тьмяного і переваритися. Заморожена морква зберігається до дванадцяти місяців.