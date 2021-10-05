На лечение девочки уже собрали 30 миллионов гривен. Впрочем, на самый дорогой укол в мире Zolgensma нужно еще 25 миллионов гривен.

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День для Виктории

Благотворительную акцию планируют провести во вторник, 19 октября. Ее суть в том, чтобы в этот день все желающие перечислили свою дневную зарплату в помощь Виктории Полюги.

Я призываю и прошу всех предпринимателей и руководителей присоединиться к этой инициативе. Давайте закроем сбор уже этой осенью!

– призвал Андрей Садовый.

Городской председатель Львова также отметил, что уже все работники городского совета дали свое согласие, чтобы 19 октября присоединиться к благотворительной инициативе и перечислить деньги на помощь девочке.

"Это, возможно, небольшие средства для каждого из нас. Но это шанс на жизнь! 19 октября – спасение Виктории Полюги. Спасибо", – резюмировал львовский мэр.

Важно! Перечислить деньги можно по реквизитам:



"Приватбанк" – 4731 2196 1475 0994, Полюга Назар (папа)

"Ощадбанк" – 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна (мама)

"Приватбанк" – Код получателя: 44233657 / UA413052990000026007031019925, благотворительный фонд "Виктория СМА".

Обращение Андрея Садового: смотрите видео

К слову, мы уже ранее рассказывали о юной Викторию Полюге. Тогда решение о выделении полумиллиона гривен на помощь девочке одобрила Львовская ОГА.

Публикация Андрея Садового:

Щедрых вторников много не бывает. 19 октября – день для Виктории.

На укол для маленькой львовянки со СМА уже собрали 30 миллионов гривен. Вы невероятные! Но нужно еще 25 миллионов. Поэтому мы начинаем новую инициативу – День для Виктории.

19 октября – это день, когда все желающие перечислят свою дневную заработную плату на помощь Виктории. Я призываю и прошу всех предпринимателей и руководителей присоединиться к этой инициативе. Давайте закроем сбор уже этой осенью!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ

PayPal: yaroservice@gmail.com

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа)

⠀

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Получатель

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА

Код получателя: 44233657

UA413052990000026007031019925

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"