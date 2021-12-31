Если закрытое шампанское может простоять до 5 лет, то с открытым несколько сложнее. Впрочем, и срок его жизни можно продлить.

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Как хранить закрытое шампанское

Избегайте прямых солнечных лучей – большинство бутылок шампанского имеют темное стекло, поскольку воздействие света вызывает колебания температуры, влияющие на вкус и общее качество шампанского. Храните шампанское в прохладном темном месте, например, в винном погребе или в другом месте для хранения вина для длительного хранения.

– большинство бутылок шампанского имеют темное стекло, поскольку воздействие света вызывает колебания температуры, влияющие на вкус и общее качество шампанского. Храните шампанское в прохладном темном месте, например, в винном погребе или в другом месте для хранения вина для длительного хранения. Поддерживайте прохладную температуру – оптимальными условиями хранения шампанского есть подземный гараж, сухой подвал или комната с контролируемой температурой, где вы можете охладить шампанское. Эта консистенция важна для созревания марочного шампанского и невинтажного шампанского. Удалите источники тепла, поскольку они изменят качество бутылки шампанского. Избегайте отопительных вентиляционных проемов, окон и других теплых мест.

– оптимальными условиями хранения шампанского есть подземный гараж, сухой подвал или комната с контролируемой температурой, где вы можете охладить шампанское. Эта консистенция важна для созревания марочного шампанского и невинтажного шампанского. Удалите источники тепла, поскольку они изменят качество бутылки шампанского. Избегайте отопительных вентиляционных проемов, окон и других теплых мест. Храните бутылки вертикально или на боку – вы можете хранить бутылки шампанского в любой из этих конфигураций. Пузырьки создают влажную среду, которая естественным образом предотвращает высыхание пробок.

Как быть с открытым шампанским

Поменяйте пробку – вернуть оригинальную пробку от шампанского в бутылку практически невозможно. Вместо этого используйте герметичную пробку или пробку для шампанского для кратковременного хранения. Герметичные пробки предотвращают окисление.

– вернуть оригинальную пробку от шампанского в бутылку практически невозможно. Вместо этого используйте герметичную пробку или пробку для шампанского для кратковременного хранения. Герметичные пробки предотвращают окисление. Держите шампанское холодным – идеальным местом для хранения открытой бутылки шампанского является ведро со льдом, но это касается только тех случаев, когда вы активно наслаждаетесь шампанским или подаете его. После повторного закрытия шампанского поддерживайте его постоянную температуру от 7 до 18 градусов. Это сохраняет шипучие и пузырьковые характеристики шампанского. Избегайте хранения шампанского при комнатной температуре.

– идеальным местом для хранения открытой бутылки шампанского является ведро со льдом, но это касается только тех случаев, когда вы активно наслаждаетесь шампанским или подаете его. После повторного закрытия шампанского поддерживайте его постоянную температуру от 7 до 18 градусов. Это сохраняет шипучие и пузырьковые характеристики шампанского. Избегайте хранения шампанского при комнатной температуре. Храните шампанское вертикально или на боку – вы можете хранить открытую бутылку шампанского правой стороной вверх или сбоку на винной полке, не беспокоясь о том, что положение повлияет на вкус.

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