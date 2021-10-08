Garden Gourmet – це веганські версії яєць і креветок. Їх можна використовувати у кулінарії, як і традиційні продукти.

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З чого виготовлена продукція

Веганські яйця містить соєвий білок і жирні кислоти омега-3. Штучні креветки зроблені з морських водоростей, гороху і рослини конжак, яка широко розповсюджена в Азії.

Вихід на ринок

Nestle має намір постачати новітню продукцію споживачам в усьому світі. Для цього компанія застосує свою потужну дистриб'юторську мережу. Крім того, Nestle вже перейшла на альтернативи коров'ячого молока під брендом Wunda. Компанія також співпрацює з ізраїльським стартапом Future Meat Technologies Ltd з метою розробки нових технологій, зокрема – вирощування м'яса.

Інші виробники

Серед інших компаній, які підтримують "енімал-фрі" тенденцію, – Beyond Meat та Impossible Foods. Вони розробляють рослинні альтернативи м'яса. Так, веганський бургер McPlant від Beyond Meat незабаром з'явиться у ресторанах McDonald's. У свою чергу, Impossible Foods зосередилася на виробництві курятини й свинини на рослинній основі.