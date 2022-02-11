С пользой для карьеры: 7 навыков, которые следует развивать в 2022 году

В нынешнем мире практически каждый человек имеет множество возможностей для прокачки собственных профессиональных навыков. Впрочем, некоторые из них более полезны в определенных профессиях, чем другие.

Исследования, проведенные Hay Group, показали, что менеджеры, развивающие софт-скилы и лидерские качества могут повысить эффективность своих команд на 30%. Александра Руди, HRG в диджитал-агентстве UAATEAM, поделилась информацией о том, какие софт-скилы следует развивать в 2022 году.

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Командная работа

Умение работать в команде станет важным аспектом поиска работы. Все больше кандидатов хотят командного взаимодействия, в котором есть взаимопомощь, поддержка, обмен опытом и здоровая атмосфера.

С переходом на гибридный или отдаленный формат работы лидеры столкнулись с задачей – им нужно уметь выстраивать в команде атмосферу поддержки и кооперации.

Людям в командах хочется чувствовать заботу со стороны работодателей об их интересах, получать регулярный фидбек и быть вовлеченными в работу над проектами.

Все больше команд встречаются в неформальных ситуациях, проводят онлайн игры, вместе учатся, ездят отдыхать. И эта тенденция будет поддерживаться.

Умение принимать решение

Для менеджеров команд при динамично меняющихся обстоятельствах очень важно уметь держать фокус и быстро принимать решения, оценивая риски.

Этот тренд будет актуален в 2022 году как никогда. Руководителям придется фокусироваться на быстром решении и взвешенном подходе к оценке возможных рисков. Этот навык точно следует продолжать развивать в этом году.

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Лидерство

Командам нужны визионеры, способные принимать решения, поддерживать и направлять их. Лидер направляет и "заражает" коллектив идеей.

Лидеры в 2022 году еще больше столкнутся с необходимостью учиться находить баланс между стратегической оценкой ситуации и рисков, умением договориться с командой и разрешать конфликты.



Лидерство – один из важнейших навыков в 2022 году / Фото Rock Content

Самоменеджмент

Нанимая коллегу в команду, мы всегда оцениваем степень самостоятельности и умение планировать свою деятельность. При длительном отдаленном формате работы многие испытывают эмоциональную дистанционность от происходящего и теряют фокус, стимул, необходимый для работы.

Здесь важно развитие такого навыка, как самоменеджмент – умение балансировать между правильным распределением ресурсов, затрат времени и выбранного метода работы. Многие уже сейчас смогли выстроить life-work-balance и не наносить ущерб личному пространству.

Адаптивность

В текущем формате работы сотрудники часто встречаются онлайн, общаются с коллегами через переписку, приспосабливаются к мультинациональным особенностям коллег.

Принятие ситуации и умение подстроиться под нее будут как никогда полезны. Динамика изменений будет только увеличиваться.

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Сотрудничество

Развивая адаптивность и гибкость, коллективы смогут увеличить производительность и наладить эффективную работу. Менеджерам однозначно следует поощрять коллаборацию в командах и стремиться добиться с ее помощью еще большей слаженности и эффективности.



Умение наладить сотрудничество в коллективе – важный "скал" менеджера / Фото Gallup

Коммуникация

Умение вести диалог и раньше было важным софт-склом, особенно для тех должностей, которым нужно много общаться с клиентами и командами. В ближайшем году важность эффективной коммуникации возрастет.

У менеджеров и взаимосвязанных отделов возникает все большее необходимость объединяться для работы над проектами. И если раньше коллеги могли обсудить стоящую перед ними задачу в офисе, то сейчас нужно коммуникировать в онлайн-чатах.

Это требует от команды умения находить подходы друг к другу, объединяться для достижения общих целей.