Инициатор отметил, что уже сейчас все большее число стран в мире вводят аналогичный налог. Сейчас таковых уже более 65, а последними к ним присоединились Израиль и Казахстан.

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Мировые примеры

В Израиле налог начнет действовать в следующем году. За напитки с содержанием более 5 граммов сахара на 100 граммов жидкости нужно дополнительно уплатить 1 шекель за литр (0,3 евро).

В Казахстане акциз на энергетики и сладкую газировку с 2023 года составит 20%, в 2024 – 35%, в 2025 – 45%.

Так власти отреагировали на информацию ВОЗ, что Казахстан входит в ТОП-10 стран с наиболее неправильным питанием.

Большинство стран направляют собранные за счет акциза средства на финансирование системы здравоохранения или непосредственно на лечение болезней, вызванных злоупотреблением сахаром.

Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы.

Почему страны вводят налог на сладкие газированные напитки

В отличие от сахара из продуктов питания, сахар из напитков (особенно газированных) усваивается слишком быстро, что перегружает нашу поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к развитию диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, заболеваниям кишечника.

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А что же в Украине

Согласно исследованиям, треть украинских детей пьет сладкую газировку часто. Поэтому сахарный диабет в Украине активно "молодеет".

В последние годы наблюдается очень значительный прирост заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возраста. Хотя в 80% случаев развития диабета можно предотвратить благодаря правильному питанию.

Михаил Радуцкий предлагает коллегам депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить эту важную тему.

"Какие существуют сценарии решения проблемы чрезмерного потребления сладких газированных напитков в нашей стране? Как найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей? Наш Комитет готов выступить площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив", – резюмировал нардеп.