Ініціатор зауважив, що вже нині все більше країн у світі запроваджують аналогіний податок. Нині таких вже понад 65, а останніми до них приєдналися Ізраїль і Казахстан.

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Світові приклади

В Ізраїлі податок почне діяти з наступного року. За напої з вмістом понад 5 грамів цукру на 100 грамів рідини потрібно додатково сплатити 1 шекель за літр (0,3 євро).

У Казахстані акциз на енергетики та солодку газовану воду з 2023 року складатиме 20%, у 2024 – 35%, у 2025 – 45%.

Так влада відреагувала на інформацію ВООЗ, що Казахстан входить до ТОП-10 країн із найбільш неправильним харчуванням.

Більшість країн спрямовують зібрані за рахунок акцизу кошти на фінансування системи охорони здоров’я або безпосередньо на лікування хвороб, викликаних зловживанням цукру.

Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їхнього споживання і сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи.

Чому країни вводять податок на солодкі газовані напої

На відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує нашу підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.

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А що ж в Україні

Згідно з дослідженнями, третина українських дітей п'є солодку газовану воду часто. Через це цукровий діабет в Україні активно "молодшає".

Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80 % випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню.

Тож Михайло Радуцький пропонує колегам депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему.

"Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш Комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", – резюмував нардеп.