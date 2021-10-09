Новый McDonald's построили на Бориспольской трассе. Это первое в Украине заведение, которое компания открывает на автотрассе. Строительство ресторанов в новом формате анонсировали в сентябре.
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Детали
Новый ресторан расположен по адресу: село Гора, улица Бориспольская, 6. О ресторане:
- современный дизайн;
- 8 терминалов самообслуживания;
- кассовая зона разделена на две части – для заказа и выдачи;
- 94 места в зале и 92 – на террасе;
- две линии МакДрайв с диджитал-мониторами;
- первая роботизированная станция розлива напитков, что не требует участия человека в процессе;
- в зале работают официанты, которые приносят заказ за столик;
- за потребностями клиентов следят эксперты по гостеприимству.
Первый ресторан McDonald's вдоль автотрассы / Фото пресс-служба МакДональдз