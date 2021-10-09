Новий McDonald's побудували на Бориспільській трасі. Це перший в Україні заклад, який компанія відкриває на автотрасі. Будівництво ресторанів у новому форматі анонсували у вересні.

Варте уваги Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Деталі

Новий ресторан розташований за адресою: село Гора, вулиця Бориспільська, 6. Про ресторан:

сучасний дизайн;

8 терміналів самообслуговування;

касова зона розділена на дві частини – для замовлення та видачі;

94 місця у залі та 92 – на терасі;

дві лінії МакДрайву з діджитал-моніторами;

перша роботизована станція розливу напоїв, яка не потребує участі людини у процесі;

у залі працюють офіціанти, які приносять замовлення за столик;

за потребами клієнтів слідкують експерти з гостинності.

Одні з ключових пріоритетів компанії МакДональдз – повага до співробітників й турбота про команду. Відтак, гардеробні та душові кімнати у новому ресторані оснащені теплою підлогою. Крім того, стіни підсобних приміщень зроблені з інноваційних матеріалів.

Перший ресторан McDonald's вздовж автотраси / Фото пресслужба МакДональдз