Новий McDonald's побудували на Бориспільській трасі. Це перший в Україні заклад, який компанія відкриває на автотрасі. Будівництво ресторанів у новому форматі анонсували у вересні.
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Деталі
Новий ресторан розташований за адресою: село Гора, вулиця Бориспільська, 6. Про ресторан:
- сучасний дизайн;
- 8 терміналів самообслуговування;
- касова зона розділена на дві частини – для замовлення та видачі;
- 94 місця у залі та 92 – на терасі;
- дві лінії МакДрайву з діджитал-моніторами;
- перша роботизована станція розливу напоїв, яка не потребує участі людини у процесі;
- у залі працюють офіціанти, які приносять замовлення за столик;
- за потребами клієнтів слідкують експерти з гостинності.
Перший ресторан McDonald's вздовж автотраси / Фото пресслужба МакДональдз