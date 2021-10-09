В Украине открылся первый ресторан McDonald's вдоль автотрассы

Компания МакДональдз открыла очередной ресторан в Украине. На этот раз – прямо на автомагистрали!

Новый McDonald's построили на Бориспольской трассе. Это первое в Украине заведение, которое компания открывает на автотрассе. Строительство ресторанов в новом формате анонсировали в сентябре.

Примечательно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз

Детали

Новый ресторан расположен по адресу: село Гора, улица Бориспольская, 6. О ресторане:

современный дизайн;

8 терминалов самообслуживания;

кассовая зона разделена на две части – для заказа и выдачи;

94 места в зале и 92 – на террасе;

две линии МакДрайв с диджитал-мониторами;

первая роботизированная станция розлива напитков, что не требует участия человека в процессе;

в зале работают официанты, которые приносят заказ за столик;

за потребностями клиентов следят эксперты по гостеприимству.

Одни из ключевых приоритетов компании МакДональдз – уважение к сотрудникам и забота о команде. Поэтому, гардеробные и душевые комнаты в новом ресторане оснащены теплым полом. Кроме того, стены подсобных помещений сделаны из инновационных материалов.

Первый ресторан McDonald's вдоль автотрассы / Фото пресс-служба МакДональдз