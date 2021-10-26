Способом приготовления одной из визитных карточек украинской кухни поделилась Елена Брайченко – исследовательница гастрономии и основательница проекта їzhakultura. Именно по такому рецепту это блюдо готовила бабушки эксперта.

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Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный капустник, вам понадобится:

куриный бульон

сало

картофель

пшено

морковь

квашенная капуста

лук

чеснок

зелень

соль и перец

Нужные ингредиенты / Скриншот из видео "Академия вкуса"

Приготовление

Приготовьте зажарку из моркови и лука; Подогрейте бульон; Сварите в нем целый очищенный картофель; Добавьте измельченную и тушеную квашеную капусту; Высыпьте в кастрюлю зажарку; Добавьте промытое пшено; Достаньте готовый картофель, помните его вилкой и высыпьте обратно; Добавьте соль и перец по своему вкусу; Протрите сало с чесноком и добавьте смесь в блюдо; Доведите до кипения и оставьте настояться.

Полный текст публикации "Академии вкуса":

Капусняк – это типичное для украинской культуры блюдо, имеющее четкий сезонный ритм. Обычно его готовили с завершением осени и на протяжении всей зимы. К постному капустнику добавляли немного масла, а к скоромному – растолченное с чесноком сало. Рецептом капустника от своей бабушки с Академией вкуса делится гастрономическая исследовательница, Елена Брайченко.