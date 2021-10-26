Способом приготовления одной из визитных карточек украинской кухни поделилась Елена Брайченко – исследовательница гастрономии и основательница проекта їzhakultura. Именно по такому рецепту это блюдо готовила бабушки эксперта.
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Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусный капустник, вам понадобится:
- куриный бульон
- сало
- картофель
- пшено
- морковь
- квашенная капуста
- лук
- чеснок
- зелень
- соль и перец
Нужные ингредиенты / Скриншот из видео "Академия вкуса"
Приготовление
- Приготовьте зажарку из моркови и лука;
- Подогрейте бульон;
- Сварите в нем целый очищенный картофель;
- Добавьте измельченную и тушеную квашеную капусту;
- Высыпьте в кастрюлю зажарку;
- Добавьте промытое пшено;
- Достаньте готовый картофель, помните его вилкой и высыпьте обратно;
- Добавьте соль и перец по своему вкусу;
- Протрите сало с чесноком и добавьте смесь в блюдо;
- Доведите до кипения и оставьте настояться.
Полный текст публикации "Академии вкуса":
Капусняк – это типичное для украинской культуры блюдо, имеющее четкий сезонный ритм. Обычно его готовили с завершением осени и на протяжении всей зимы. К постному капустнику добавляли немного масла, а к скоромному – растолченное с чесноком сало. Рецептом капустника от своей бабушки с Академией вкуса делится гастрономическая исследовательница, Елена Брайченко.