Способом приготування однієї з візитівок української кухні поділилася Олена Брайченко – дослідниця гастрономії та засновниця проєкту їzhakultura. Саме за таким рецептом цю страву готувала бабусі експертки.

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Інгредієнти

Щоб приготувати смачний капусняк, вам знадобиться:

курячий бульйон

сало

картопля

пшоно

морква

квашена капуста

цибуля

часник

зелень

сіль та перець

Потрібні інгредієнти / Скриншот з відео "Академія смаку"

Приготування

Приготуйте засмажку з моркви та цибулі; Підігрійте бульйон; Зваріть у ньому цілу очищену картоплю; Додайте подрібнену та тушковану квашену капусту; Висипте у каструлю засмажку; Додайте промите пшоно; Дістаньте готову картоплю, помніть її виделкою та висипте назад; Додайте сіль та перець на свій смак; Перетріть сало з часником та додайте суміш у страву; Доведіть до кипіння та залишіть настоятися.

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Капусняк – це типова для української культури страва, яка має чіткий сезонний ритм. Зазвичай його готували з завершенням осені та впродовж усієї зими. До пісного капусняку додавали трохи олії, а до скоромного – розтовчене з часником сало. Рецептом капусняку від своєї бабусі з Академією смаку ділиться дослідниця гастрономії, Олена Брайченко.