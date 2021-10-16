Специально ко Всемирному дню здорового питания мы подготовили несколько советов, которые помогут вам ориентироваться в этом непростом вопросе. Однако не забывайте, что самое важное – слушать свой организм и подбирать рацион индивидуально.

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Принципов здорового питания

1. Мы то, что мы едим

Помните – все, что попадает в ваш желудок, неизбежно влияет на общее состояние здоровья, цвет кожи, качество волос, ногтей и тому подобное. Ешьте продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Отдавайте предпочтение "правильным" жирам – сливочному маслу, оливковому маслу, сырам, красной рыбе, авокадо, орехам. Специалисты не рекомендуют есть жареное, ведь такие блюда содержат вредные трансжиры, которые образуются в результате термической обработки масла.

2. Тратьте больше, чем потребляете

Считайте калории. Сначала может быть сложно, непривычно и надоедливо. Однако впоследствии сформируется привычка, и вам больше не понадобится специальная программа или блокнот – все будет считаться автоматически. Кроме того, важно сжигать калории с помощью физической активности.

3. Завтракайте, как король, обедайте, как принц, а ужинайте – как нищий

Уменьшайте порции в течение дня. Так, позвольте себе основательно позавтракать, а на обед – съешьте в два раза меньше. Вечером лучше выбрать легкий салат или рыбу и овощи-гриль.

4. Пейте много воды

Вода – важнейший компонент для полноценного функционирования организма человека. По данным современных исследований, мужчинам нужно употреблять 2,5 – 3,7 литра в день, а женщинам – 2 – 2,7 литра в день. Однако все зависит от индивидуальных особенностей, в частности таких, как масса тела.

5. Избавьтесь "пищевого мусора"

Кетчуп, майонез, колбасы, консервы, снеки, вафли, круассаны, конфеты, газированные напитки, соки – это далеко не полный список продуктов, которые лучше убрать из своего рациона.

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5. Откажитесь от алкоголя

Прежде всего, вред от злоупотребления алкоголем известен всем и каждому. Однако, это еще и высококалорийный продукт, который зачастую не принимают во внимание. Так, 50 граммов виски содержит 117 калорий, а бокал шампанского (200 миллилитров) – 174 калории. Кроме того, алкоголь вызывает чувство голода, поэтому во время застолья вы можете съесть больше своей нормы.

6. Ешьте фрукты и сладости до 12 дня

Фрукты обеспечивают мощный заряд энергии. Однако в них содержится много сахара, поэтому лучше употреблять их в первой половине дня. К вечеру вы будете оставаться активными и тратить калории, а поэтому жир не отложится в организме.

7. Продукты must eat

Список продуктов, которые важны для сбалансированного питания:

грейпфрут;

ананас;

брокколи;

шпинат;

авокадо;

бобовые;

спаржа;

яйца;

рыба;

морепродукты;

индейка;

говядина.

8. Не переедайте

Вставайте из-за стола с чувством легкого голода. Вы удивитесь, но пройдет всего 15 минут, и вы почувствуете полное насыщение. Именно так устроен человеческий желудок.

9. Разнообразие вам на помощь

Чтобы не устать от правильного питаться, стоит экспериментировать со вкусами, продуктами и рецептами. Будьте изобретательны и включите фантазию! Надоело есть брокколи в традиционном виде? Приготовьте крем суп из этого овоща: сделайте пюре с помощью блендера, добавьте сливки, куриное филе, поджаренное без масла на гриле, немного сыра фета и гренки из цельнозернового хлеба. Приятного аппетита!

10. Не ешьте на ночь

"Не есть после шести" – настоящий миф, навязанный в социуме. Старайтесь есть не позднее, чем за 3 часа до сна. К примеру, если вы привыкли ложиться спать в полночь, запланируйте ужин на 21.00. Таким образом, вы останетесь сыты, организм сможет должным образом переварить пищу, а лишние калории не отложатся на талии.

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11. Что слишком, то нездорово

Отказывая себе во всем – вы рискуете столкнуться со срывами и самобичеванием. Хотите съесть кусочек торта? Позвольте себе это, насладитесь сполна и вернитесь в режим. Поверьте, от этого никто не пострадает, а цифра на весах мгновенно не возрастет вдвое.