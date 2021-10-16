Спеціально до Всесвітнього дня здорового харчування ми підготували декілька порад, які допоможуть вам орієнтуватися у цьому непростому питанні. Однак не забувайте, що найважливіше – слухати свій організм та підбирати раціон індивідуально.

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Принципи здорового харчування

​1. Ми те, що ми їмо

Пам'ятайте – усе, що потрапляє у ваш шлунок, неминуче впливає на загальний стан здоров'я, колір шкіри, якість волосся, нігтів тощо. Споживайте продукти, багаті вітамінами та мікроелементами. Надавайте перевагу "правильним" жирам – вершковому маслу, оливковій олії, сирам, червоній рибі, авокадо, горіхам. Фахівці не рекомендують їсти смажене, адже такі страви містять шкідливі трансжири, які утворюються внаслідок термічної обробки олії.

2. Витрачайте більше, ніж споживаєте

Рахуйте калорії. Спочатку може бути складно, незвично та набридливо. Однак згодом сформується звичка, і вам більше не знадобиться спеціальна програма або блокнот – усе рахуватиметься автоматично. Крім того, важливо спалювати калорії за допомогою фізичної активності.

3. Снідайте, як король, обідайте, як принц, а вечеряйте – як жебрак

Зменшуйте порції протягом дня. Так, дозвольте собі ґрунтовно поснідати, а на обід – з'їжте удвічі менше. Ввечері краще обрати легкий салат або рибу та овочі-гриль.

4. Пийте багато води

Вода – надзвичайно важливий компонент для повноцінного функціонування організму людини. За даними сучасних досліджень, чоловікам потрібно вживати 2,5 – 3,7 літра на день, а жінкам – 2 – 2,7 літра на день. Однак усе залежить від індивідуальних особливостей, зокрема таких, як маса тіла.

5. Позбудьтеся "харчового сміття"

Кетчуп, майонез, ковбаси, консерви, снеки, вафлі, круасани, цукерки, газовані напої, соки – це далеко не повний список продуктів, які краще прибрати зі свого раціону.

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5. Відмовтеся від алкоголю

Перш за все, шкода від зловживання алкоголем відомий усім та кожному. Однак, це ще й висококалорійний продукт, який найчастіше не беруть до уваги. Так, 50 грамів віскі містить 117 калорій, а келих шампанського (200 мілілітрів) – 174 калорії. Крім того, алкоголь викликає почуття голоді, відтак під час застілля ви можете з'їсти більше своєї норми.

6. Споживайте фрукти та солодощі до 12 години

Фрукти забезпечують потужний заряд енергії. Проте в них міститься багато цукру, тож краще споживати їх у першій половині дня. До вечора ви залишатиметеся активні та витрачатимете калорії, а відтак жир не відкладеться в організмі.

7. Продукти must eat

Список продуктів, які важливі для збалансованого харчування:

грейпфрут;

ананас;

броколі;

шпинат;

авокадо;

бобові;

спаржа;

яйця;

риба;

морепродукти;

індичка;

яловичина.

8. Не переїдайте

Вставайте з-за столу з почуттям легкого голоду. Ви здивуєтеся, однак мине лише 15 хвилин, і ви відчуєте повне насичення. Саме так влаштований людський шлунок.

9. Різноманітність вам на допомогу

Аби не втомитися від правильного харчуватися, варто експериментувати зі смаками, продуктами та рецептами. Будьте винахідливі та увімкніть фантазію! Набридло їсти броколі у традиційному вигляді? Приготуйте крем суп з цього овоча: зробіть пюре за допомогою блендера, додайте вершки, куряче філе, підсмажене без олії на грилі, трохи сиру фета та грінки з цільнозернового хліба. Смачного!

10. Не їжте на ніч

"Не їсти після шостої" – справжнісінький міф, нав'язаний у соціумі. Старайтеся їсти не пізніше, аніж за три години до сну. До прикладу, якщо ви звикли лягати спати опівночі, заплануйте вечерю на 21.00. Таким чином, ви залишитеся ситі, організм зможе належним чином перетравити їжу, а зайві калорії не відкладуться на талії.

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11. Що занадто, то нездорово

Відмовляючи собі в усьому – ви ризикуєте мати справу зі зривами та самобичуванням. Хочете з'їсти шматочок торту? Дозвольте собі це, насолодіться сповна та поверніться в режим. Повірте, від цього ніхто не постраждає, а цифра на вагах вмить не зросте удвічі.