Серіал, що випередив час: які актуальні екоідеї озвучила Фібі у "Друзях"
Джерело:Huffpost
Культовий серіал "Друзі" подарував нам персонажів, якими захоплюються мільйони. Та якщо мовиться про захист довкілля, одразу згадується свідома й безапеляційна позиція Фібі Буффе.
Вона вчила людей бути дружніми до навколишнього середовища. Адже його стан – це результат людської діяльності.
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5 уроків від Фібі
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Овочі – це життя
Фібі була єдиною вегетаріанкою у компанії й впевнено заявляла, що не споживає "їжу з обличчям". Про це знали усі, тож, замовляючи стейки для компанії, Моніка обрала для подруги баклажан. Фібі навіть проводила з дітьми "роз'яснювально-співочі" бесіди про те, як робляться гамбургери. "О, корова на лузі мукає, потім фермер б'є її по голові й перемелює, і ось як ми отримуємо гамбургери", – наспівувала вона.
Варто зауважити, що дівчина також була проти молочних продуктів. Тоді веганство було малопопулярним, однак Фібі була на крок попереду.
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Купити б/в
Надмірне споживацтво було і є однією з найвагоміших екологічних проблем. Нагадаємо, що індустрія моди є потужним виробником парникових газів. Фібі ненавиділа речі масового виробництва і хотіла володіти меблями, які мають історію. Вона навіть купила пару взуття на Ebay, адже думала, що ця річ належала співачці Шанай Твейн. Хай там що, вона мала хороші наміри.
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Підтримайте малий та незалежний бізнес
Ця жінка ненавиділа мережеві сертифікати. Фібі була переконана, що підтримка малого бізнесу – це правильний шлях. Відтак вона закликала шукати місцеві магазини, уникати покупок, які доставляються здалеку, та перевіряти екологічність компанії, адже усе це може допомогти зменшити наш вуглецевий слід.
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Бережіть природу
Фібі несила було терпіти, коли в'яли квіти. Крім того, вона не сприймала продаж різдвяних ялинок. "Це невинні дерева, зрубані в розквіті сил. Їхні трупи гротескно одягнені в мішуру та мерехтливі вогні", – вважала вона. Ба більше, одного разу екоактивістка побачила, як жінка загасила недопалок об дерево. Вона вимагала вибачень перед беззахисною рослиною або ж арешту.
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Турбота про тварин
Фібі дбала про усі живі істоти – без винятку. Зокрема, вона:
- годувала щурів, надавала їм житло та навіть брати їх на день народження Рейчел, аби вони не залишилися наодинці;
- виступала проти полювання;
- не схвалювала шкіряні крісла Джоуї та Чендлера, адже не розуміла, чому вбивають корів, аби хтось міг "дивитися телевізор із піднятими ногами";
- присвятила культову пісню Smelly Cat безхатньому котові, який пахне.
Резюмуючи, багато років тому Фібі продемонструвала, що питання сталого розвитку й турботи про планету є вкрай важливими. Сьогодні вони стають все більш актуальними, адже наше майбутнє – у наших руках.