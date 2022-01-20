Що треба знати, аби приготувати ідеальну яєчню: 3 ключові секрети

Яєчня – один із найулюбленіших сніданків дорослих та дітей. Він є не лише надзвичайно смачним, а й доволі поживним.

Однак нерідко люди допускають банальні помилки під час приготування такої, здавалося б, простої страви. Шеф-кухарка Ясмін Аль-Савваф поділилася основними секретами ідеальної яєчні.

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Яйця

Ви будете здивовані, та перша вагома помилка – розбивати яйце прямо на сковорідку. Набагато краще спершу вибити його в миску, а потім перекласти на сковорідку. Таким чином, жовток залишиться цілим та непошкодженим.

Сковорідка

Безперечно, краще обирати сковорідку з антипригарним покриттям. Це одна із запорук вдалої та естетичної страви.

Температура

Експертка переконана, що ідеальна температура для смаження яєць становить 123 – 137 градусів. "Смажені яйця повинні бути блискучими та мати повністю схоплені білки", – говорить вона. Готовність жовтків кожен може обрати відповідно до власних уподобань.