Що змушує міленіалів та зумерів покинути роботу: результати дослідження
Джерело:Inc.com
Компанія YPulse оприлюднила результати дослідження What's Next for Work. У ньому експерти запитали респондентів про те, що змусить їх покинути роботу.
В опитуванні взяли участь 1450 молодих людей. Це представники двох поколінь – міленіали (1982 – 2000 роки) та зумери (2001 – 2019 рік).
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Результати дослідження
Аналітики встановили: 20% міленіалів та 27% зумерів звільнюються, адже "перестали відчувати, що чомусь навчаться". І навпаки, наявність навчальних програм приваблює та надихає молодих працівників.
Крім того, співробітники розповіли, що хочуть вивчати у 2022 році:
Міленіали
- Управління фінансами, грошима
- Мистецтво, дизайн, крафт
- Нова мова/іноземна мова
- Підприємницькі, ділові навички
- ІТ, програмування, інформатика
- Кулінарія, випічка
- Торгові навички, криптовалюта
- Фітнес, підняття тягарів
- Грати на новому інструменті
- Навички будівництва, DIV
- Садівництво
Зумери
- ІТ, програмування, інформатика
- Мистецтво, дизайн, крафт
- Математика
- Нова мова/іноземна мова
- Управління фінансами, грошима
- Кулінарія, випічка
- Грати на новому інструменті
- Фітнес, підняття тягарів
- Технології
- Навички консультування, психологія
- Наука
Результати дослідження дозволяють бізнесу усвідомити важливість навчання для працівників та демонструють чіткий взаємозв'язок між інвестиціями роботодавців у навчання працівників та утримання кадрів. Отримані дані також визначають освітні інтереси поколінь, які наразі становлять майже 2/3 робочої сили, та мотивують створити програми навчання та розвитку як професійного характеру, так і способу життя.