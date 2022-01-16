Що змушує міленіалів та зумерів покинути роботу: результати дослідження

16 січня 2022 , 23:59
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Джерело:

Inc.com

Компанія YPulse оприлюднила результати дослідження What's Next for Work. У ньому експерти запитали респондентів про те, що змусить їх покинути роботу.

В опитуванні взяли участь 1450 молодих людей. Це представники двох поколінь – міленіали (1982 – 2000 роки) та зумери (2001 – 2019 рік).

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Результати дослідження

Аналітики встановили: 20% міленіалів та 27% зумерів звільнюються, адже "перестали відчувати, що чомусь навчаться". І навпаки, наявність навчальних програм приваблює та надихає молодих працівників. 

Крім того, співробітники розповіли, що хочуть вивчати у 2022 році:

Міленіали

  • Управління фінансами, грошима
  • Мистецтво, дизайн, крафт
  • Нова мова/іноземна мова
  • Підприємницькі, ділові навички
  • ІТ, програмування, інформатика
  • Кулінарія, випічка
  • Торгові навички, криптовалюта
  • Фітнес, підняття тягарів
  • Грати на новому інструменті
  • Навички будівництва, DIV
  • Садівництво

Зумери

  • ІТ, програмування, інформатика
  • Мистецтво, дизайн, крафт
  • Математика
  • Нова мова/іноземна мова
  • Управління фінансами, грошима
  • Кулінарія, випічка
  • Грати на новому інструменті
  • Фітнес, підняття тягарів
  • Технології
  • Навички консультування, психологія
  • Наука

Результати дослідження дозволяють бізнесу усвідомити важливість навчання для працівників та демонструють чіткий взаємозв'язок між інвестиціями роботодавців у навчання працівників та утримання кадрів. Отримані дані також визначають освітні інтереси поколінь, які наразі становлять майже 2/3 робочої сили, та мотивують створити програми навчання та розвитку як професійного характеру, так і способу життя.