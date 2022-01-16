Що змушує міленіалів та зумерів покинути роботу: результати дослідження

Компанія YPulse оприлюднила результати дослідження What's Next for Work. У ньому експерти запитали респондентів про те, що змусить їх покинути роботу.

В опитуванні взяли участь 1450 молодих людей. Це представники двох поколінь – міленіали (1982 – 2000 роки) та зумери (2001 – 2019 рік).

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Результати дослідження

Аналітики встановили: 20% міленіалів та 27% зумерів звільнюються, адже "перестали відчувати, що чомусь навчаться". І навпаки, наявність навчальних програм приваблює та надихає молодих працівників.

Крім того, співробітники розповіли, що хочуть вивчати у 2022 році:

Міленіали

Управління фінансами, грошима

Мистецтво, дизайн, крафт

Нова мова/іноземна мова

Підприємницькі, ділові навички

ІТ, програмування, інформатика

Кулінарія, випічка

Торгові навички, криптовалюта

Фітнес, підняття тягарів

Грати на новому інструменті

Навички будівництва, DIV

Садівництво

Зумери

ІТ, програмування, інформатика

Мистецтво, дизайн, крафт

Математика

Нова мова/іноземна мова

Управління фінансами, грошима

Кулінарія, випічка

Грати на новому інструменті

Фітнес, підняття тягарів

Технології

Навички консультування, психологія

Наука

Результати дослідження дозволяють бізнесу усвідомити важливість навчання для працівників та демонструють чіткий взаємозв'язок між інвестиціями роботодавців у навчання працівників та утримання кадрів. Отримані дані також визначають освітні інтереси поколінь, які наразі становлять майже 2/3 робочої сили, та мотивують створити програми навчання та розвитку як професійного характеру, так і способу життя.