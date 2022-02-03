Склад української антарктичної експедиції збільшили через зміни клімату
Джерело:Укрінформ
Цього року вирішили збільшити склад зимувального загону двадцять сьомої антарктичної експедиції. Усе через зміни клімату, а також через посилення можливостей для досліджень на станції "Академік Вернадський".
Задачі зимувальників з року в рік мало змінюються. Ключова задача зимувальників – підтримувати ті спостереження, які мають бути цілорічними. Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
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Склад загону збільшили через клімат
Директор антарктичного центру розповів, що стандартно набирали 12 людей на зимівлю – 5 людей для життєзабезпечення станції та 7 науковців.
Та от цього року наукову групу збільшили, ми додали третього біолога. Це наслідок в першу чергу кліматичних змін. Весна почала стартувати рано там, а саме навесні безліч біологічних процесів, які треба моніторити,
– зауважив Євген Дикий.
За його словами, весна тепер починається настільки рано, що сезонний загін туди доїхати не встигає, і все це навантаження лягає на зимувальника.
"У першій антарктичній експедиції біолог був один, потім довелося взяти їх два, а от тепер три, і це прямий результат кліматичних змін", – розповів директор антарктичного центру.
Станція "Академік Вернадський":
- Це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно та є метеорологічною та географічною обсерваторією.
- Станція належить Україні ще з 1996 року, тож цьогоріч туди відправляється вже 27-ма експедиція. До того центр належав Великій Британії та носив назву "Фарадей".