Uber запускає сервіс швидкої доставки продуктів у Парижі

Впродовж останніх років в усьому світі спостерігається стрімкий розвиток сфери експрес-доставки продуктів. Зокрема, вагому роль відіграла пандемія COVID-19. Так, Uber запускає послугу швидкої доставки товарів у Парижі.

Користувачі зможуть обирати з понад 2 000 товарів першої необхідності: фрукти, овочі, галантерея, засоби для чищення тощо. Замовлення доставлять всього за 15 хвилин.

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Що ще відомо

Компанія домовилася про партнерство з французькими супермаркетами Carrefour. Uber використовуватиме мережу з 9 складів для зберігання продуктів, якими керуватиме французький стартап Cajoo. Послуга, яка називатиметься Carrefour Sprint, буде доступна у програмі Uber Eats.

Згодом сервіс планують запустити також в інших французьких містах – Ріоні, Бордо й Тулузі. До слова, у Парижі Uber конкуруватиме з сервісами Getir, Gorillas, Zapp та Яндекс.