В Україні запускають конкурс для талановитої молоді

17 січня 2022 , 22:08
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Джерело:

"Гурт"

Програма House of Europe оголошує конкурс для творчої молоді. Переможці отримають гранти у розмірі 6 000 – 7 300 євро на втілення власних проєктів.

До участі запрошують представників молоді у віці 16 – 25 років, культурні та мистецькі організації, що мають ідею захопливого проєкту. Подати заявку можна до 21 лютого.

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Що отримають переможці

Серед численних переваг для молодих талантів:

  • фінансування проєкту;
  • менторська підтримка представників ЄС або Великої Британії.
  • розвиток мистецької спільноти поза столицею та допомога місцевій творчій молоді у реалізації здібностей;
  • комунікація та зустрічі з учасниками активних організацій з областей для обміну досвідом;
  • участь у спільноті випускників, а відтак – контакти найвпливовіших українських мистецьких організацій та ще більше грантів.

Як взяти участь

  1. Ознайомитися з інформацією, що розміщена в путівнику для учасників конкурсу.
  2. Заповнити форму за посиланням.
  3. Описати ідею свого проєкту та розказати про свою команду.
  4. Додати детальний бюджет та установчі документи: Статут, витяг з Єдиного Державного Реєстру та довідка неприбутковості для громадських організацій.
     
Автор: Катерина Сердюк