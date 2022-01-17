В Україні запускають конкурс для талановитої молоді

Програма House of Europe оголошує конкурс для творчої молоді. Переможці отримають гранти у розмірі 6 000 – 7 300 євро на втілення власних проєктів.

До участі запрошують представників молоді у віці 16 – 25 років, культурні та мистецькі організації, що мають ідею захопливого проєкту. Подати заявку можна до 21 лютого.

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Що отримають переможці

Серед численних переваг для молодих талантів:

фінансування проєкту;

менторська підтримка представників ЄС або Великої Британії.

розвиток мистецької спільноти поза столицею та допомога місцевій творчій молоді у реалізації здібностей;

комунікація та зустрічі з учасниками активних організацій з областей для обміну досвідом;

участь у спільноті випускників, а відтак – контакти найвпливовіших українських мистецьких організацій та ще більше грантів.

Як взяти участь