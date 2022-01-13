В Україні запускають конкурс "екофрендлі" бізнес-ідей

В Україні шукають дружні до довкілля бізнес-ідеї. Головна мета – збереження біорізноманіття Національного природного парку "Зачарований Край" у Закарпатській області.

Конкурс організовують Франкфуртське зоологічне товариство та Агенція трансформацій M.CLASS. Подати заявку на участь можна до 7 лютого 2022 року.

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Деталі

Хто може взяти участь у конкурсі

Суб'єкти малого та середнього бізнесу, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та впроваджують свою діяльність на цільових територіях проведення конкурсу (населені пункти, які межують з Національним природним парком "Зачарований край", Закарпатська область). Брати участь можуть також фізичні особи/команди, що мають життєздатні ідеї та досвід, відповідно до умов конкурсу.

Основні вимоги

Зазначається, що бізнес-ідеї мають:

впроваджуватися на цільовій території конкурсу;

відповідати пріоритетам конкурсу;

бути дружніми до довкілля та приносити економічну чи соціальну вигоду для цільової території конкурсу;

передбачати певну взаємодію з Національним природним парком "Зачарований край".

Мовиться про "екофрендлі" туристичні продукти та локації, крафтове виробництво, переробка продукції сільського господарства, вирощування та заготівлю лікарських трав тощо.

У межах конкурсу передбачається:

Консультаційна підтримка бізнес-експертів у відповідних сферах. Розробка маркетингових (промоційних) матеріалів. Розробка і реєстрація торгової марки. Проведення навчальних заходів. Покращення матеріально-технічної бази та закупівля обладнання відповідно до пріоритетних напрямків діяльності.

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