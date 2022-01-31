В Україні запустили програму "Єднання заради дії": чому це важливо
Джерело:"ШоТам"
Організація IREX Ukraine запустила програму "Єднання заради дії". Вона діятиме у 25 громадах на території України, адже головна ідея – сприяти підтримці внутрішньо переміщених осіб.
На офіційній презентації були присутні ВПО, а також представників міжнародних, національних та локальних організацій. Наразі організатори проєкту шукають регіональних представників та представниць, які допоможуть побудувати міцні зв'язки з цільовими громадами.
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Чому це важливо
Програма "Єднання заради дії" розрахована на 2 роки. Так, внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть набути цінні навички вирішення конфліктів та адвокації. Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.
На що спрямована діяльність
Проєкт покликаний зміцнити соціальний капітал ВПО та зробити їх менш вразливими. Команда програми має намір забезпечити ВПО та приймаючим громадам можливість:
- застосовувати передовий досвід у відстоюванні своїх прав та для проведення заходів щодо соціальної згуртованості у своїх громадах;
- підвищити міжгрупову соціальну згуртованість та зменшити напруженість шляхом спільних громадських проєктів;
- брати участь у розробці та впровадженні планів інтеграції для кращого задоволення потреб маргіналізованих груп населення.