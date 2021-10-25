Прикордонники долучилися до висаджування дерев

Українські прикордонники підтримали всеукраїнську екоакцію "Створюємо ліси разом". Так, вони висаджували дерева на Сумщині, Житомирщині, Львівщині та Волині.

Ініціатива спрямована на збільшення зелених насаджень країни. Вона впроваджується у межах програми президента України "Зелена країна".

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Де висадили дерева

на Сумщині – представники відділу "Велика Писарівка" спільно з лісівниками державного підприємства "Охтирське лісове господарство" висадили 17 тисяч саджанців дубу звичайного;

на Житомирщині – прикордонники відділу "Овруч" з місцевими мешканцями та лісівниками держпідприємств висадили 10 тисяч саджанців різних порід дерев;

на Волині – військовослужбовці висадили 7,5 тисячі сіянців вільхи.

на Львівщині – на території Кінологічного навчального центру висадили фруктові дерева.

Українські прикордонники висаджували дерева / Фото Державна прикордонна служба України

Раніше ми розповідали, що на Черкащині висадили новий сосново-дубовий ліс. До ініціативи приєдналися волонтери, районні керівники, свідома громадськість та студенти. Їм вдалося посадити 7,5 тисячі сіянців сосни та майже 5 тисяч сіянців дуба на 2,6 гектара землі.