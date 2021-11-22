Український Greencubator запускає освітню платформу для екостартапів

Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator запускає власну освітню програму для екопідприємців. Наразі відкритий набір студентів на перший курс.

Greencubator.Academy – перша подібна ініціатива в Україні. Головна мета – сприяти розвитку "зелених" рішень, які пропонують молоді українські стартапи.

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Про платформу

Розробники програми прагнуть забезпечити українських екоінноваторів вільним доступом до якісної бізнес-освіти. Підприємці отримають реальні інструменти для розвитку ідей, а фахівці допоможуть їм зробити перший крок у власний бізнес.

Чому саме Greencubator.Academy

Цілеспрямовано займається зеленими бізнесами з моменту заснування;

Організовує зустрічі з підприємцями, інвесторами та можливими клієнтами;

Надає не лише відео та форуми, але і живий фідбек на виконані завдання;

Пропонує найкращі світові практики стартапобудування – українською мовою;

Забезпечує доступ до мережі підтримки від найкращих компаній, а також сервіси на десятки тисяч доларів – безкоштовно;

В результаті студенти отримують не сертифікати про проходження навчання, а реальний бізнес.

Курси

Зелені стартапи: бізнес, що створює прогрес (відкрився, триває набір) Зелений бізнес: для малих та середніх корпорацій (у розробці) Співдія громади та бізнесу для сталого розвитку (у розробці) Бізнес-англійська для стартапів (у розробці)

Як пройти навчання

Маєте власну "зелену" ідею та мрієте зробити її прибутковим бізнесом? Тоді цей курс – саме для вас. Зареєструватися на навчання можна за посиланням. Набір триватиме до 12 грудня 2021 року.

Greencubator – українська організація, діяльність якої спрямована на енергетичні інновації. Проєкт розвиває екосистему стійкого підприємництва, кліматичних інновацій і "зеленої" економіки в Україні та Східній Європі. Greencubator відкриває можливості для розвитку бізнесу, нетворкінгу, отримання інвестицій українським екостартапам, соціальним бізнесам, інноваторам у сфері стійкого розвитку.