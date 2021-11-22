Український Greencubator запускає освітню платформу для екостартапів
Джерело:Greencubator.Academy
Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator запускає власну освітню програму для екопідприємців. Наразі відкритий набір студентів на перший курс.
Greencubator.Academy – перша подібна ініціатива в Україні. Головна мета – сприяти розвитку "зелених" рішень, які пропонують молоді українські стартапи.
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Про платформу
Розробники програми прагнуть забезпечити українських екоінноваторів вільним доступом до якісної бізнес-освіти. Підприємці отримають реальні інструменти для розвитку ідей, а фахівці допоможуть їм зробити перший крок у власний бізнес.
Чому саме Greencubator.Academy
- Цілеспрямовано займається зеленими бізнесами з моменту заснування;
- Організовує зустрічі з підприємцями, інвесторами та можливими клієнтами;
- Надає не лише відео та форуми, але і живий фідбек на виконані завдання;
- Пропонує найкращі світові практики стартапобудування – українською мовою;
- Забезпечує доступ до мережі підтримки від найкращих компаній, а також сервіси на десятки тисяч доларів – безкоштовно;
- В результаті студенти отримують не сертифікати про проходження навчання, а реальний бізнес.
Курси
- Зелені стартапи: бізнес, що створює прогрес (відкрився, триває набір)
- Зелений бізнес: для малих та середніх корпорацій (у розробці)
- Співдія громади та бізнесу для сталого розвитку (у розробці)
- Бізнес-англійська для стартапів (у розробці)
Як пройти навчання
Маєте власну "зелену" ідею та мрієте зробити її прибутковим бізнесом? Тоді цей курс – саме для вас. Зареєструватися на навчання можна за посиланням. Набір триватиме до 12 грудня 2021 року.Довідка: Greencubator – українська організація, діяльність якої спрямована на енергетичні інновації. Проєкт розвиває екосистему стійкого підприємництва, кліматичних інновацій і "зеленої" економіки в Україні та Східній Європі. Greencubator відкриває можливості для розвитку бізнесу, нетворкінгу, отримання інвестицій українським екостартапам, соціальним бізнесам, інноваторам у сфері стійкого розвитку.