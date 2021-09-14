Українці, які виробляють крафтову молочну продукцію, відмовилися від пластику
Джерело:Укрінформ
Мешканці села Забріддя, що на Житомирщині, займаються виробництвом крафтової молочної продукції. Вони вирішили відмовитися від пластикової тари на користь скляної. Головна мета – захист навколишнього середовища.
Команда прагне використовувати лише екологічний посуд для своєї продукції. Це чималий внесок у порятунок планети.
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Таке просте рішення, як багаторазова тара, на 60% зменшує завантаження сміттєзвалищ пластиком,
– зазначила представниця виробництва Надія Миколаєнко.
Що відомо
Відтак, більшість продуктів виробник поставляє у скляних контейнерах. Згодом покупці повертають їх виробнику, після чого тару миють безфосфатними засобами та стерилізують.
Ряжанка у склі / Фото Надії Миколаєнко
У склі постачають:
- термостатну ряжанку;
- натуральний фітнес-йогурт (класичний та чорничний), який зберігається коротший проміжок часу, аніж магазинний.
Йогурт у склі / Фото Надії МиколаєнкоВиняток становить лише масло, яке зберігається у багаторазовому пластику. Команда також пропонує покупцям сир, копчений на вишневих гілочках. Таку продукцію загортають у багаторазові пакети, а зверху – у папір.