Вчені запропонували новітній спосіб перетворення промислових викидів

Китайські дослідники знайшли шлях перетворення промислових викидів на корисний продукт. Так, новітня технологія дозволяє зробити з них корм для тварин.

Глобальна перспектива інновації полягає у зменшенні залежності країни від імпортних соєвих бобів. Цей продукт активно використовують у кормі для свиней.

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Як це вдалося

Технологія заснована на синтезі білків з оксидів вуглецю та азоту, що містяться у промислових вихлопних газах. Спеціальний елемент – бактерія Clostridium autoethanogenum, яка використовується для виробництва етанолу. Матеріали дослідження опубліковані в Science and Technology Daily.

Автори методу переконані: якщо Китай вироблятиме 10 мільйонів тонн синтетичного білка за допомогою нової технології, це дозволить заощадити приблизно 28 мільйонів тонн імпортних соєвих бобів.

Крім того, виробництво синтетичних білків для кормів тварин у великих масштабах сприятиме досягненню цілей щодо декарбонізації.