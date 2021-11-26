Нагрівання Північного льодовитого океану відбувається через теплішу воду, яка тече у крихку полярну екосистему з Атлантичного океану.

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Дослідження нагрівання океану

Міжнародна група дослідників реконструювала недавню історію потепління океану біля "входу" в Північний льодовитий океан в області, яка називається протокою Фрама, між Ґренландією та Шпіцбергеном.

Використовуючи хімічні сигнатури, виявлені в морських мікроорганізмах, дослідники виявили, що Північний льодовитий океан почав швидко нагріватися на початку минулого століття, коли з Атлантики ринули тепліші та солоніші води – це явище називається атлантифікацією.

Це зміна, яка, ймовірно, передувала потеплінню, задокументована сучасними інструментальними вимірами. З 1900 року температура океану підвищилася приблизно на 2 градуси за Цельсієм, в той час як морський лід відступив, а солоність збільшилася.

Чим важливе дослідження