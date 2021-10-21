У своїй ініціативі науковець відзначає скорочення споживання м'яса в Об'єднаному Королівстві. За статистикою, в останні 10 років споживання м'яса в Британії скоротилося на 17%.

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Причини ініціативи

Попри спірність теми, науковець наполягає, що з наукової точки зору, високий рівень споживання м'яса є надзвичайно шкідливим як для людей, так і для навколишнього середовища.

Те, що можна вважати хорошою новиною, насправді слід сприймати як заклик до рішучої політики, яка пріоритетно ставить здоров'я британських громадян і планети,

– наполягає Марк Спрінгман.

Фахівець нагадав, що у Великій Британії десятки тисяч смертей від серцево-судинних захворювань і раку, які можна було попередити, були пов'язані зі споживанням червоного і переробленого м'яса.

"Втім, незважаючи на цю надзвичайну ситуацію в галузі громадського здоров'я та навколишнього середовища, політики, схоже, не бажають робити серйозні кроки, які допомогли б створити більш здорову й стійку продовольчу систему", – резюмував науковець.

Зверніть увагу! Ми раніше писали, що через зміни клімату, а також поведінкові настрої споживачів м'ясо невдовзі може стати справжнім предметом розкоші. Це ж стосується ще низки продуктів.