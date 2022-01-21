У Великій Британії випробують чотириденний робочий тиждень

У Великій Британії запускають пілотний проєкт чотириденного робочого тижня. Програма стартує у червні 2022 року й розрахована на 6 місяців.

За результатами досліджень, продуктивність праці безпосередньо залежить від добробуту працівників. Саме тому впродовж тривалого часу, а зокрема – пандемії COVID-19, роботодавці тестують різні підходи.

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Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній,

– сказав Джо Райл, директор компанії Four Day Week у Великій Британії.

Про програму

Участь у тестуванні візьмуть близько 30 компаній. Так, співробітники зможуть працювати 32 години на тиждень. Крім того, їм пропонуватимуть розподілити цей час на 5 днів. Своєю чергою, роботодавці гарантують співробітникам збереження заробітної плати та пільг.

Фахівці мають проаналізувати вплив нововведення на:

продуктивність;

добробут працівників;

навколишнє середовище;

гендерну рівність.

Очікується, що такий підхід дозволить співробітникам зосереджуватися не на тому, скільки вони працюють, а на тому, який результат отримують.

Автор ініціативи – організація 4 Day Week Global. Попередньо, тестування вкороченого робочого тижні проводитимуть у США, Канаді, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії.