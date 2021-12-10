Відсьогодні одноразові пластикові пакети – під забороною

Від 10 грудня починають діяти перші норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Вони передбачають повну заборону на безкоштовне розповсюдження тонких пакетів.

Що саме потрапляє під заборону та як випадково не "заробити" собі штраф – читайте в нашому матеріалі.

До слова Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Заборона розповсюдження одноразових пакетів

Норми, які набувають чинності з 10 грудня, стосуються надтонких і тонких пластикових пакетів – зі стінками товщиною до 15 мікрометрів.

Закон поки що не повністю забороняє такі пакети, а лише обмежує їхній обіг. Тобто відтепер забороненим буде безкоштовне їх розповсюдження.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225 на 345 на 450 міліметрів, що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Такі пакети тимчасово залишаться дозволеними – до 1 січня 2023 року.

Штрафи за розповсюдження

Важливо розуміти, що штрафи передбачені лише для тих, хто безкоштовно розповсюджує пакети – об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг тощо.

Закон передбачає, що розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 700 до 3 400 гривень. За повторне порушення стягуватимуть штраф від 3 400 до 8 500 гривень.

Цікаво Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's

Ціни на одноразові пакети

Виконувач обов'язків міністра екології Руслан Стрілець раніше говорив, що ціну на одноразові пластикові пакети зможуть самостійно встановлювати торговельні мережі.

Втім, на сайті Кабінету Міністрів є проєкт постанови, який встановлює мінімальні роздрібні ціни на одноразові пластикові пакети:

2 гривні – без ручок і без бокових складок;

– без ручок і без бокових складок; 2,50 гривні – без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок;

– без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок; 3 гривні – з ручками й з боковими складками.

Ці роздрібні ціни є мінімально допустимим рівнем цін на пластикові пакети, незалежно від ширини, довжини, глибини бокових складок, нанесеного маркування, які може застосовувати торгові точки.

Цікаво: Як правильно сортувати сміття – дивіться відео