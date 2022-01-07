Як приготувати ідеальний бургер: 7 секретів від шеф-кухаря

Бургер – культова страва американської кухні, яку обожнюють мільйони людей по всьому світу. Сьогодні існує безліч рецептур та варіацій приготування цього смаколика.

Та як зробити бургер соковитим та неповторним? Декількома нюансами поділився шеф-кухар Андрій Величко.

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7 секретів ідеального бургера

Булочка

Вона має бути м'якою, дещо солодкуватою, карамельно-коричневого кольору. "Таку булочку притискаєш, а вона хоче повернутися в початкову форму", – говорить кулінар.

Котлета

Шеф-кухар радить дотримуватися пропорції: 20% густого яловичого жиру на 80% грудини. Вона має бути доволі жирною, але не надто збитою.

Соус

Андрій Величко рекомендує готувати томатний соус на основі кетчупу Heinz, адже тоді він вийде неймовірно смачним. Звісно, можна обрати й "Чамак". Цей аспект – на ваш розсуд.

Сир

Експерт переконаний, що найкраще зупинити свій вибір на м'якому чедері.

Важливі інгредієнти

Салат рамен, варення з цибулі, хрумкий бекон, солоний огірок – усе це не варто оминати увагою!

Розмір

На думку кулінара, у бургері головне – розмір. "Ну, не півкілограмовий. Ідеально – трохи більше "слайдера", так щоб з'їсти, запити ковтком холодної коли й захотіти трохи картоплі", – зауважує він.

Картопля

Фрі, по-селянськи, чипси з батату чи селери? Кожен обирає відповідно до власних вподобань. Проте шеф-кухар пропонує розглянути простий та доступний рецепт ідеальної картоплі від Хестона Блюменталя.

Бургер від Андрія Величка / Фото фейсбук Андрія Величка

Повний текст публікації Андрія Величка:

А ви намагалися приготувати бургер повністю самостійно? Ну так, щоби від булочки до котлети, від соусу до огірочка. Скажу відразу, хоч це може бути божественно смачно, але за витратами часу краще сходити в ресторан. Дешевше і швидше. Але якщо все-таки зважилися, то дам пару порад. Наслідуючи їх, у вас в результаті вийде такий бургер, як я люблю. Ну, а якщо вам подобається інший смак – напишіть у коментарях.

1. Булочка. Я без розуму від м'якої, трохи солодкуватої бриоши. Коли тісто з яйцями, олією та молоком, на живих дріжджах. А згори карамельно-коричневого кольору від запеченого льєзону. Та й м'яка. Дуже. Це коли притискаєш таку булочку, а вона хоче повернутися в початкову форму.

2. Котлети. Соковита, досить жирна, не надто збита. В ідеалі 20% щільного яловичого жиру на 80% грудини. Ну чи іншу частину.

3. Соус. Якщо томатний – то на основі старого доброго кетчупу Хайнц. Люблю ще наш Чумак, але щось уміють у цьому Хайнці таке зробити, що соус виходить бомбичним.

4. Сир. Звісно, ​​чеддер. М'який. Або соус із нього. Є ще сотня гідних сирів, але бургер краще починати із чеддера.

5. Що ще? хрумкий салат, краще ромен. Солодкий лук, краще цибулеве варення. Хрумкий бекон, краще сирокопчений і підсмажений із цукром або сиропом. Солоний огірок, краще за бочковий. Ну і ще щось можливо, але не варто перевантажувати.

6. Розмір. Я вважаю, що у бургері головне – розмір. Ну, не півкілограмовий. Ідеально – трохи більше «слайдера», так щоб з'їсти, запитати ковтком холодної коли і захотіти трохи картоплі.

7. Так, і знову головне! Щось дуже багато головного в цьому «простому» бургері. Але картопля. Чіпси, часточки, фрі? А може чіпси з батату чи селери? Питанням ідеальної картоплі фрі колись розбирався геній Хестон Блюменталь. І рецепт цей доступний, рекомендую вивчити та спробувати.

Ось я описав всього 7 нюансів і трохи порад, як отримати бургер, якому я був би дуже радий. Ну а ви, звичайно ж, можете доповнити – який він, ваш ідеальний бургер.