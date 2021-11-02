Як розпочати кар'єру в IT: для української молоді запустили освітній курс

В Україні запустили освітній курс "Програмування для новачків". Це корисний та пізнавальний матеріал для тих, хто прагне розпочати кар'єру в IT-галузі.

Онлайн-курс розроблений Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.

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Про курс

Програма подана у форматі серіалу. Загалом розроблено 10 серій, а тривалість кожної становить 6 – 15 хвилин. Мета курсу – довести, що програмувати може кожен. Його особливість полягає у поданні складної інформації через доступні пояснення.

Передбачена не лише базова теорія, а й практичні завдання. Учасники отримають дієві поради від успішних представників сфери IT. У межах навчання кожен зможе отримати відповіді на численні питання, зокрема:

Чи має значення CV (резюме)?

Що важливіше для програміста – soft чи hard skills?

Як знайти роботу після навчання?

Програма курсу

Що таке програмування? Логіка програмування Що таке алгоритм? Мови програмування C, C++, Java, Python Базові навички з читання та написання коду (частина 1) Базові навички з читання та написання коду (частина 2) Огляд рядкового типу даних та простого циклу if – then(–else) Детальніший огляд структури даних Помилки в коді Увійти в професію: огляд базових вимог та навичок

Після проходження навчання учасникам пропонують пройти фінальне тестування. За результатами юні програмісти отримають сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу обсягом 0.2 кредиту ЄКТС.