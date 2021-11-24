Яке резюме змусить працедавця найняти вас за 6 секунд: поради від ексрекрутерки Amazon

Колишня рекрутерка компанії Amazon Ліндсі Мастейн відзначає, що менеджери з найму витрачають до 6 секунд на ваше резюме. Саме тому важливо знати, як справити враження на роботодавця за такий короткий проміжок часу.

Авторка книги "7 критичних помилок у резюме, яких слід уникати" поділилася простими інструментами, які підвищать ваші шанси на здобуття бажаної посади. Просте, правильне та доступне резюме – одна з безперечних складових успіху.

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За словами Мастейн, в середньому на кожну вакансію припадає 200 – 250 претендентів, тож рекрутер фізично не може витрачати багато часу на кожного. Експертка радить оптимізували своє резюме, щоб воно стало зрозумілим та привабливим для будь-якого рекрутера.

Секрети ефективного резюме

1. Формат

Оберіть простий макет резюме – без фотографій та хитрощів, щоб рекрутер міг легко його відсканувати та виокремити потрібну інформацію. Мастейн радить "думати мінімалістично".

"Чому? Якщо я не можу знайти потрібну інформацію за 3 – 6 секунд, значить у нас проблеми", – зауважила вона.

2. Зміст

Ваше резюме має містити два ключові моменти:

масштаб – обов'язки, під час виконання яких ви набули досвіду;

вплив – чому це було важливо.

Іншими словами, це те, що ви можете запропонувати для вирішення проблеми компанії. У такому випадку ви будете найкращим кандидатом.

3. Ключові слова

Не менш важливо "оптимізувати резюме за ключовими словами" під мову компанії. Вам необхідно використовувати правильну мову, щоб розмовляти зі своєю аудиторією, і це мало для неї сенс, – відзначає Ліндсі.

Існують ресурси, які дозволяють порівняти мову, яка використовується у вашому резюме, з мовою опису посади. Ба більше, ви можете зайти на сайт або у соціальні мережі компанії, аби проаналізувати, як представники ставляться до клієнтів/покупців/користувачів – цю інформацію можна використовувати як керівництво.

Насамкінець, рекрутерка радить скласти майстер-резюме на основі вакансій трьох професій вашої мрії. Вам залишиться лише налаштувати його відповідно до конкретних вимог кожної посади, на яку ви претендуєте.