Як запакувати подарунок без шкоди для довкілля: 7 ідей
Джерело:24 канал
Зовсім скоро країну та світ охопить атмосфера дива, радощів й любові. День святого Миколая, Новий рік, Різдво – на ці свята з нетерпінням чекають дітлахи та дорослі.
Так хочеться подарувати один одному трішки уваги та обмінятися символічними презентами. Однак не менш важливо врахувати й вплив на довкілля.
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Упакувати подарунок без шкоди для навколишнього середовища – не складно. Пропонуємо до вашої уваги декілька екоспособів.
7 прикладів "екофрендлі" пакування
1. Цитрусово-пряний декор
Екокоробочка / Фото Pixabey
Вам знадобиться:
- екопапір, виготовлений з переробленої сировини;
- шматочок мотузки;
- скибочка висушеного апельсина;
- паличка кориці.
2. Скляна банка з сюрпризом
Баночка з сюрпризом / Фото з відкритих джерел
Ще одне цікаве рішення – прозора скляна банка! У неї можна покласти будь-що: шкарпетки, сувенір, солодощі тощо. Оздобити баночку можна підручними матеріалами – гілочкою розмарину та дерев'яною ложкою. Просто, стильно та екологічно!
3. Фуросіки
Фуросікі / Фото Glaminati
Фуросікі (Furoshiki) – споконвічний символ японської культури. Це пучок тканинних хусток різного розміру, який здебільшого застосовується для пакування та перенесення речей.
Такий метод не лише дружній до довкілля, а й простий, стильний, безплатний. Вам знадобиться трішки старої тканини та гілочка ягід. Вуаля!
4. Нове життя старому паперу
Пакування з газети / Фото з відкритих джерел
Зберігаєте вдома старі газети? Чудово, адже ними можна обгорнути подарунок. Прикрасити подарунок можна залишками тканини та гілочкою сосни.
5. Краса у простоті
Подарунковий ящик / Фото з відкритих джерел
Цікавий підхід до пакування подарунка – звичайнісінький дерев'яний ящик! Покладіть у нього все, чого дуже забажає! Крім того, ви можете власноруч зробити декоративну ручку з каната.
6. Вбрання для пляшечки ігристого
Чохол для шампанського / Фото freshgifts
Елітний алкоголь – ідея для подарунка справжнім поціновувачам. Якщо ви вирішили привітати товариша або колегу пляшечкою просекко, її можна прикрасити в'язаним чохлом. Затишно й святково, чи не так?
7. Мішечки з тканини
Мішечок для подарунків / Фото з відкритих джерел
Пошити мішечок можна власноруч з непотрібної тканини. Вишуканою прикрасою стане елемент з вишивкою. Таке пакування можна використовувати роками!