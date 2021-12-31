Як зберігати шампанське: 3 поради для відкритої пляшки
31 грудня 2021 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:MasterClass
Напередодні новорічно-різдвяних свят ми всі закупилися смаколиками й, звичайно ж, шампанським. Втім, дехто міг навіть трохи перебрати, тому недопите шампанське залишилося відкритим.
Якщо закрите шампанське може простояти до 5 років, то з відкритим дещо складніше. Втім, і термін його життя можна також продовжити.
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Як зберігати закрите шампанське
- Уникайте прямих сонячних променів – більшість пляшок шампанського мають темне скло, оскільки вплив світла викликає коливання температури, що впливає на смак і загальну якість шампанського. Зберігайте шампанське в прохолодному темному місці, наприклад, у винному погребі чи іншому місці для зберігання вина для тривалого зберігання.
- Підтримуйте прохолодну температуру – оптимальними умовами зберігання шампанського є підземний гараж, сухий підвал або кімната з контрольованою температурою, де ви можете охолодити шампанське. Ця консистенція важлива для дозрівання марочного шампанського і для невинтажного шампанського. Видаліть будь-які джерела тепла, оскільки вони змінять якість пляшки шампанського. Уникайте опалювальних вентиляційних отворів, вікон та інших теплих місць.
- Зберігайте пляшки вертикально або на боках – ви можете зберігати пляшки шампанського в будь-якій з цих конфігурацій. Бульбашки створюють вологе середовище, яке природним чином запобігає висиханню пробок.
Як бути з відкритим шампанським
- Змініть пробку – повернути оригінальну пробку від шампанського в пляшку практично неможливо. Замість цього використовуйте герметичний корок або пробку для шампанського для короткочасного зберігання. Герметичні пробки запобігають окисленню.
- Тримайте шампанське холодним – ідеальним місцем для зберігання відкритої пляшки шампанського є відро з льодом, але це стосується лише тих випадків, коли ви активно насолоджуєтеся шампанським або подаєте його. Після повторного закривання шампанського підтримуйте його постійну температуру від 7 до 18 градусів. Це зберігає шипучі та бульбашкові характеристики шампанського. Уникайте зберігання шампанського при кімнатній температурі.
- Зберігайте шампанське вертикально або на боці – ви можете зберігати відкриту пляшку шампанського правою стороною догори або збоку на винній полиці, не турбуючись про те, що положення вплине на смак.