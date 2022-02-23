Як знайти першу роботу та не розчаруватися: корисні поради

Влаштуватися на роботу одразу після університету буває непросто. Ще важче – знайти роботу в компанії мрії, з якої не захочеться тікати вже через рік. Щоб цього не сталося експерти радять якомога швидше почати задумуватися, чим ви справді хочете займатися.

Передовсім потрібно починати думати про свою першу роботу задовго до закінчення вузу. А на ринок праці виходити одразу в контексті того, ким ти себе бачиш і чим хочеш займатися.

Варто знати Рівність, відкритість та повага: що потрібно знати про принципи роботи МакДональдз

Починайте пошук якомога швидше

Не чекайте моменту закінчення університету – до випуску щонайменше варто визначитися, чим ви хочете займатися. Щойно ви це для себе з'ясували – не треба кидати навчання. час, що залишився, знадобиться для того, аби потрапити туди, куди хочеться.

Далеко не факт, що ви зрештою працюватимете там, де припускали. Або взагалі може статися так, що ви опинитеся зовсім на іншій посаді й займатиметеся зовсім іншими речами. Та можна докласти максимум зусиль для того, щоб досягти бажаного: так чи інакше така активна позиція принесе свої плоди.

Навіть тим, хто на 100% вгадав зі спеціальністю у вузі та впевнений у своєму майбутньому кар'єрному шляху, не варто сидіти склавши руки. Вже в університетські роки можна набратися досвіду та збільшити свої шанси потрапити саме до тієї компанії, куди ви націлилися.

Шукайте компанії з цінностями, які самі поділяєте

Якщо вам близькі теми сталого розвитку, шукайте компанії з активною ESG-політикою. Акронім ESG означає "environment, social and corporate governance" – це екологія, соціальне та корпоративне управління.

Принципи ESG засновані на ідеях відповідального підходу до захисту довкілля, а також створення сприятливих соціальних умов та сталих механізмів управління.

Як принципи ESG можуть бути пов'язані із кар'єрним вибором? Наприклад, якщо ви щиро вболіваєте за альтернативні джерела енергії, то навряд захочете працювати в нафтовій чи вугільній корпорації.

До слова Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's

Слідкуйте за діяльністю компаній, що вас цікавлять

Один з найефективніших способів зрозуміти, чи цікава вам компанія – регулярно стежити за її проєктами. Краще починати робити це хоча б за рік – два до виходу на ринок праці.

Цього часу достатньо, щоб поспостерігати за діяльністю бізнесу та вирішити, чи хочете ви в ньому брати участь. Підпишіться на компанію в соцмережах, читайте про неї в ЗМІ – все це може допомогти вам при складанні резюме та на співбесіді.

Багато претендентів приходять на співбесіду, нічого не знаючи про свого потенційного роботодавця. Та з таким підходом людина точно має менше шансів на прийом, ніж той, хто останні кілька років стежив за компанією, знає про її плани та стратегію, чи навіть більше – брав участь в її молодіжних проєктах.

Влаштуйте собі кар'єрний тест-драйв

Багато компаній проводять різноманітні програми та кампанії для залучення талановитої молоді – випускників вузів, студентів чи навіть школярів. Це можуть бути дні кар'єри, хакатони, різноманітні конкурси. Участь у таких заходах допомагає більше дізнатися і про індустрію, і про конкретну компанію.

Якщо почати вивчати подібні можливості хоча б за рік до випуску, можна спробувати себе в різних напрямках. Це чудово допомагає визначитися, чим вам таки хочеться займатися – і чим точно не хочеться.

Цікаво З користю для кар'єри: 7 навичок, які слід розвивати у 2022 році

Складайте резюме під конкретні вакансії

Розсилати одне й те саме резюме у всі компанії – не найбільш виграшна стратегія. Із загального опису навичок роботодавцю далеко не завжди зрозуміло, чим може бути корисний конкретний молодий фахівець.

Ось і знадобляться всі ваші знання про компанії, в які ви цілилися: для кожної з них потрібно буде скласти своє резюме. Уважно читайте текст вакансії та аналізуйте, що хоче бачити ваш майбутній роботодавець. На цьому й наголошуйте.

Якщо ви брали участь у тих самих стажуваннях, хакатонах та інших заходах компанії, обов'язково напишіть про це в резюме або у відгуку. Так ви зайвий раз дасте зрозуміти, що ви відгукуєтесь на вакансію усвідомлено та розумієте, що хочете працювати саме у них.

Плануйте на кілька років уперед

Остання порада – замислитися перед працевлаштуванням про те, чи бачите ви себе у цій організації через років так 3 – 5.

Запитайте себе: "Чи вистачить ендорфінів? Чи буде робота так само приносити мені задоволення через час? Що, якщо я залишусь на тій самій посаді? Якщо я хочу вирости, то ким я хотів би стати в межах цієї компанії?"

Без довгострокового бачення є ризик усвідомити років через 5, що хочеться зростати, але в цій організації бажане зростання неможливе.