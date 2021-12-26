Риба, крупи, ягоди та фрукти, молочка й шоколад – у кожного продукту, крім смакових якостей і поживних особливостей, є також свої "побічні" ефекти, що впливають на наш настрій і стан. Які ж продукти за що відповідають в нашому ментальному стані, пояснила Світлана Фус.

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Жирна морська риба

Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги й депресії. Намагайтеся вживати як мінімум дві страви з жирної морської риби на тиждень.

Дієтологиня радить урізноманітнювати ваше меню такою рибою:

анчоуси,

сардини,

оселедець,

лосось,

форель,

скумбрія.



Морська риба може врятувати від депресії / Фото Istock

Горіхи⁣⁣

Сирі горіхи здатні позбавити від почуття туги. Чудово в цьому випадку підійдуть грецькі горіхи. У них є, крім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нашу нервову систему, впливають на артеріальний тиск, причому як у стані спокою, так і хвилювання.

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Цільнозернові крупи⁣⁣

У них міститься триптофан – амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для поліпшення якості сну).

Свіжі та заморожені ягоди⁣⁣

Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С та антиоксиданти, які опосередковано знижують почуття тривоги.



Ягоди здатні знижувати відчуття тривоги / Фото Sugar Geek Show

Молочні продукти⁣⁣

Молочні продукти (зокрема, сир) – це одне з джерел тирозину – амінокислоти, яка є попередником дофаміну – одного з "гормонів щастя". Саме брак дофаміну викликає депресії та стрес.

Правильне співвідношення білків та вуглеводів у харчуванні допоможе нормалізувати продукцію дофаміну та позбутися поганого настрою.⁣⁣

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Гіркий шоколад⁣⁣

Це природний антидепресант, який покращує настрій. Та варто бути обережним, адже цей продукт є доволі калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини – близько 25 – 30 грамів на день.

Важливо! Світлана Фус радить не забувати щодня шукати щось позитивне у своєму житті, не зациклюватися на проблемах, бути поруч із рідними та правильно харчуватися. Це чудовий спосіб підвищити настрій та позбутися негативних думок.⁣⁣