Забруднення довкілля спричинило більше смертей, ніж пандемія COVID-19: звіт ООН

23:03

За даними ООН, забруднення довкілля спричиняє більшу кількість смертей, аніж коронавірус. Так, щонайменше 9 мільйонів передчасних смертей спричинені забрудненням або токсинами. Це вдвічі перевищує кількість загиблих за перші 18 місяців пандемії COVID-19.