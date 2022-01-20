Завдяки е-підпису: скільки паперу зекономили українці в 2021 році – статистика вражає

20 січня 2022 , 23:26
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Джерело:

Мінцифри

Все більше українців користуються електронними підписами та печаткою. Це не лише зручно, але й екологічно. Адже допомагає зменшити використання паперу.

У Мінцифри уточнили, що упродовж 2021 року громадяни України загалом скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 мільярда разів. Понад 1 мільярд з них – "Дія.Підписом". 

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Масштаби економії паперу – майже 100 Еверестів 

Як стверджують у відомстві, це удвічі більше, ніж у 2020 році. Заступниця міністра Людмила Рабчинська пояснила: якщо уявити вежу з пачок невикористаного паперу, її висота сягатиме щонайменше 870 кілометрів. 

Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless для наочності,
– зауважила посадовиця. 

Статистичні дані Мінцифри  

За даними Мінцифри, у середньому кожен користувач щороку підписує онлайн понад 800 документів. Українці стали частіше укладати та підписувати договори онлайн, а також вести документообіг онлайн.

  • Станом на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже у 2 рази –   з 6 до 10,8 мільйона.
  • Загалом українці отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році. Цей вдвічі більше, ніж результати 2020 року.
  • Наприкінці 2021 року кількість діючих електронних підписів сягає 14,7 мільйона. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020.
Автор: Катерина Сердюк