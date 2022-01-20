Завдяки е-підпису: скільки паперу зекономили українці в 2021 році – статистика вражає
Джерело:Мінцифри
Все більше українців користуються електронними підписами та печаткою. Це не лише зручно, але й екологічно. Адже допомагає зменшити використання паперу.
У Мінцифри уточнили, що упродовж 2021 року громадяни України загалом скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 мільярда разів. Понад 1 мільярд з них – "Дія.Підписом".
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Масштаби економії паперу – майже 100 Еверестів
Як стверджують у відомстві, це удвічі більше, ніж у 2020 році. Заступниця міністра Людмила Рабчинська пояснила: якщо уявити вежу з пачок невикористаного паперу, її висота сягатиме щонайменше 870 кілометрів.
Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless для наочності,
– зауважила посадовиця.
Статистичні дані Мінцифри
За даними Мінцифри, у середньому кожен користувач щороку підписує онлайн понад 800 документів. Українці стали частіше укладати та підписувати договори онлайн, а також вести документообіг онлайн.
- Станом на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже у 2 рази – з 6 до 10,8 мільйона.
- Загалом українці отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році. Цей вдвічі більше, ніж результати 2020 року.
- Наприкінці 2021 року кількість діючих електронних підписів сягає 14,7 мільйона. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020.