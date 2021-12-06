В Австралії побудують "чорну скриньку Землі" через зміну клімату

В Автралії побудують чорну скриньку для запису дій людства щодо зміни клімату. Її встановлять наприкінці 2022 року на західному узбережжі австралійського острова Тасманія.

Чорну скриньку Землі створять вчені з університету Тасманії. Вони зафіксують дані про останні десятиліття людської цивілізації у разі глобальної кліматичної катастрофи.

Варто знати Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Мета чорної скриньки

Для майбутніх людей планети запишуть документальні відомості про кроки людей до екологічної катастрофи.

Ця конструкція, виготовлена із сталевих листів товщиною в 3 дюйми (7,62 сантиметра), буде зіставна за своїми розмірами з міським автобусом.

Усередині будуть накопичувачі даних з інформацією про зміни клімату: рівень вуглекислого газу в атмосфері та середньорічна температура в різних регіонах планети, а зовні – сонячні панелі, що забезпечують чорну скриньку енергією.

В онлайн-режимі вона збиратиме в інтернеті всі доступні дані про глобальне потепління і записуватиме їх.

Один із авторів проекту Джим Кертіс наголосив, що якщо Земля дійсно незворотно зміниться внаслідок глобального потепління, то цей неруйнівний записуючий пристрій дозволить тим, хто залишиться, винести урок з того, що сталося.

Крім того, вона стане свідченням відповідальності світових лідерів за подію, їх дії або бездіяльність будуть зафіксовані,

– розповів Джим Кертіс.

Цікаво На сміттєвій плямі в Тихому океані з'явилися рослини й тварини

Будівництво чорної скриньки