Чому працедавці не завжди вказують зарплату у вакансіях

Буває, що під час пошуку нової роботи знаходиш "саме ту", яка повністю влаштовує графіком, обов'язками та умовами. Та є одне "але" – роботодавець замість суми зарплати вказав лише "конкурентна".

Доволі часто це пов'язано зовсім не з тим, що вона маленька. Чому роботодавець міг приховати розмір зарплати – є декілька причин.

До слова Рівність, відкритість та повага: що потрібно знати про принципи роботи МакДональдз

Роботодавець не визначився із сумою та обсягом завдань

Буває, що в компанії відкривається новий напрямок або роботодавець шукає спеціаліста рідкісної чи зовсім нової професії. У такому разі важко визначитися із можливою сумою винагороди.

Тоді роботодавець намагається з'ясувати в кандидата під час співбесіди, скільки б він хотів отримувати, скільки отримував на попередньому місці роботи або яка сума буде прийнятною.

Роботодавець боїться втратити кандидата через "зарплатну вилку"

Це ситуація, коли рівень зарплати залежить від професіоналізму шукача. Компанії побоюються: якщо вони назвуть "зарплатну вилку", всі розраховуватимуть на максимальну суму.

Наприклад, роботодавець встановлює діапазон від 15 до 25 тисяч гривень. На вакансію відгукуються двоє осію. Перший кандидат – кваліфікований спеціаліст, другий – із меншою кількістю практики та кейсів.

Якщо першого кандидата в процесі переговорів не влаштують умови та він відмовиться, пропозицію отримає другий. Він, побачивши вилку зарплат, розраховуватиме на всі 25 тисяч. Та коли надішлють пропозицію з меншим окладом, розчарується й відмовиться від пропозиції.

Якщо ж роботодавець просто вкаже зарплату від 15 тисяч, досвідченіший кандидат може не звернути на вакансію уваги, бо сума не відповідає його зарплатним очікуванням.

Варто знати З користю для кар'єри: 7 навичок, які слід розвивати у 2022 році

Роботодавець не хоче демотивувати наявних працівників

В ідеальному світі всі, хто виконує схожу роботу, заробляє майже однаково. Та насправді все не так. Щоб залучити найкращих фахівців, компанії нерідко змушені пропонувати кандидатам вищу зарплату, ніж та, яку вони платять вже найнятим працівникам.

Буває, що рівень зарплат на ринку виріс, а керівництво хоче найняти додаткового спеціаліста. У такому разі пропонуватимуть високу винагороду новим людям, а решті підвищуватимуть заробітну плату поступово.

На думку роботодавця, якщо не приховувати зарплату від інших працівників, то вони можуть бути демотивовані або почнуть конфліктувати.

Роботодавцю важлива мотивація кандидата та схожі з компанією цінності

Ситуація: розміщуючи вакансію, роботодавець вказує чималу зарплатню. Крім тих, хто відповідає переліченим вимогам, відгукуються люди або зовсім без потрібного досвіду, або ті, хто мотивований виключно грошима.

Якщо компанія шукає однодумців, які захоплені професією, зацікавлені в перерахованих завданнях, проєктах, і готова платити їм суму, вищу за ринкову, то в кандидата мотивація має перевищувати гроші.

Вважається, що співробітники, чия мета полягає лише в збільшенні доходу, можуть легко перейти на бік конкурента навіть за зовсім невелике збільшення окладу. Та головне – такі люди рідко від душі вболівають за компанію, поважають її цінності та дотримуються правил.

Цікаво Які психологічні прийоми дозволять почуватися впевненіше: 5 порад від експертки

Зарплата нижча за ринкову

Трапляються випадки, коли роботодавець справді може запропонувати шукачу тільки зарплату нижчу за ринкову. Тому він приховує дані у вакансії та намагається привернути увагу до інших переваг роботи в компанії.

Наприклад, намагається привабити шукачів цікавими обов'язками, можливістю здобути досвід та іншим. Або найнижчу суму окладу компенсують іншими бонусами – пільгами, соціальними пакетами, медичною страховкою.

У компанії діє політика про нерозголошення зарплат

Роботодавець може не захотіти обговорювати з кандидатом розмір заробітної плати, доки не переконається у його компетентності. У такому разі суму озвучать під час співбесіди або після першого етапу відбору.

Ще компанія може розраховувати, що шукач розуміє приблизний рівень зарплат у межах сфери.

Буде корисним Які навички роботодавці шукають у 2022 році: думка експертів

Компанія шукає топ-фахівця

Зарплати топ-менеджерів у рази вищі за ті, що отримують інші співробітники. Тому компанії не прагнуть відкривати карти та виставляти розмір винагороди на огляд усім охочим.

Ба більше, співбесіди на такі посади – це дуже серйозні переговори, де й узгоджують розмір зарплати.

Якщо ви хочете дізнатися зарплату раніше, ніж погодитися на співбесіду з рекрутером, поставте йому запитання – від чого залежатиме сума вашого окладу та яка нижня планка зарплатні. Ще можете пошукати схожу вакансію, в якій вказано оклад. Оцініть розмір зарплат у схожих компаніях.