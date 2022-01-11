У Києві з'явилися нові пункти прийому ялинок на переробку: адреси локацій

11 січня 2022 , 18:44
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Джерело:

КМДА

Киянам пропонують здати використані ялинки на переробку. Так, у місті з'явилися нові пункти прийому.

Раніше у столиці запрацювало 15 локацій, куди можна принести хвойні дерева. Відтепер загальна кількість – 32 пункти.

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Графік роботи: Спеціальні пункти прийому працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00.

Локації

  • проспект Голосіївський, 87Г;
  • парк "Покал", Столичне шосе;
  • вулиця Тростянецька, 58А;
  • фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні);
  • вулиця Електротехнічна, 26;
  • парк "Молодіжний";
  • парк "Троєщина";
  • проспект Визволителів, 6;
  • парк біля озера Тельбін (біля вбиральні);
  • парк біля кінотеатру "Аврора" (біля вбиральні);
  • парк на Русанівській набережній (поряд із рестораном "Смородина", біля контейнерів).
  • проспект Степана Бандери, 26А;
  • парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти будинку №2Д на вулиці Героїв Сталінграда);
  • парк на вулиці Бережанській, 10 – 20 (на території прилеглій до вулиці Петра Панча).
  • Залізничне шосе, 61.
  • вулиця Дмитрівська, 16А;
  • проспект Правди, 72 – 76.
  • вулиця Новопольова, 95;
  • сквер на вулиці Мартиросяна;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • парк "Юність";
  • парк "Орлятко"
  • вулиця Бетховена, 8;
  • парк "Совки", вулиця Жмеринська, 30Г.
  • провулок Герцена, 6;
  • парк "Сирецький" (біля будинку садівника);
  • парк "Нивки" (східна частина, проспект Перемоги, 82А).
  • Бориспільське шосе, 23 кілометр;
  • проспект Броварський, 2А;
  • вулиця Радистів, 1В;
  • Микільське лісництво, квартал №35;
  • Броварське лісництво, квартал №72.

Яка подальша доля ялинок

Після того, як дерево потрапляє до пункту утилізації, його подрібнюють. Отриману щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку вона захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

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Автор: Катерина Сердюк