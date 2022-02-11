З користю для кар'єри: 7 навичок, які слід розвивати у 2022 році

У нинішньому світі практично кожна людина має безліч можливостей для "прокачки" власних професійних навичок. Втім, деякі з них більш корисні в певних професіях, ніж інші.

Дослідження, проведені Hay Group, показали, що менеджери, які розвивають софт-скіли та лідерські якості, можуть підвищити ефективність своїх команд на 30%. Олександра Руді, HRG у диджитал-агентстві UAATEAM, поділилася інформацією про те, які софт-скіли варто розвивати у 2022 році.

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Командна робота

Вміння працювати у команді стане важливим аспектом під час пошуку роботи. Усе більше кандидатів хочуть командної взаємодії, в якій є взаємодопомога, підтримка, обмін досвідом та здорова атмосфера.

З переходом на гібридний або віддалений формат роботи лідери зіткнулися із завданням – їм потрібно вміти вибудовувати в команді атмосферу підтримки та кооперації.

Людям у командах хочеться відчувати турботу з боку роботодавців про їхні інтереси, отримувати регулярний фідбек та бути залученими до роботи над проєктами.

Дедалі більше команд зустрічаються у неформальних ситуаціях, проводять онлайн-ігри, разом навчаються, їздять відпочивати. І ця тенденція підтримуватиметься.

Вміння ухвалювати рішення

Для менеджерів команд за обставин, що динамічно змінюються, дуже важливо вміти тримати фокус і швидко ухвалювати рішення, оцінюючи ризики.

Цей тренд буде актуальним у 2022 році як ніколи. Керівникам доведеться фокусуватися на швидкому рішенні та виваженому підході до оцінки можливих ризиків. Цю навичку точно варто продовжувати розвивати цього року.

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Лідерство

Командам потрібні візіонери, здатні ухвалювати рішення, підтримувати та скеровувати їх. Лідер спрямовує та "заражає" колектив ідеєю.

Лідери у 2022 році ще більше зіткнуться з необхідністю вчитися знаходити баланс між стратегічною оцінкою ситуації та ризиків, умінням домовитися з командою та вирішувати конфлікти.



Лідерство – одне з найважливіших навичок у 2022 році / Фото Rock Content

Самоменеджмент

Наймаючи колегу в команду, ми завжди оцінюємо ступінь його самостійності та вміння планувати свою діяльність. При тривалому віддаленому форматі роботи багато хто відчуває емоційну дистанційність від того, що відбувається, і втрачає фокус, стимул, необхідний для роботи.

Тут надважливим буде розвиток такої навички, як самоменеджмент – уміння балансувати між правильним розподілом ресурсів, витрат часу та вибраного методу роботи. Багато хто вже зараз зміг вибудувати life-work-balance і не завдавати шкоди особистому простору.

Адаптивність

У поточному форматі роботи співробітники часто зустрічаються онлайн, спілкуються з колегами через листування, пристосовуються до мультинаціональних особливостей колег.

Прийняття ситуації та вміння підлаштуватись під неї будуть як ніколи корисними. Динаміка змін лише збільшуватиметься.

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Співпраця

Розвиваючи адаптивність та гнучкість, колективи зможуть збільшити продуктивність та налагодити ефективну роботу. Менеджерам однозначно варто заохочувати колаборацію в командах і прагнути досягти за її допомогою ще більшої злагодженості та ефективності.



Вміння налагодити співпрацю в колективі – важливий "скіл" менеджера / Фото Gallup

Комунікація

Уміння вести діалог і раніше було важливим софт-скілом, особливо для тих посад, яким потрібно багато спілкуватися з клієнтами та командами. Найближчого року важливість ефективної комунікації зросте.

У менеджерів та взаємопов'язаних відділів виникає все більше необхідності об'єднуватися для роботи над проєктами. І якщо раніше колеги могли обговорити завдання, що стоїть перед ними, в офісі, то зараз потрібно комунікувати в онлайн-чатах.

Це вимагатиме від команди вміння знаходити підходи одне до одного, об'єднуватися для досягнення спільних цілей.