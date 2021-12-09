Катастрофически не хватает времени: 10 советов, чтобы решить проблему

В современном мире катастрофическая нехватка времени стала уже обычной проблемой. Часто кажется, что успевать одновременно строить успешную карьеру, при этом не выпадая из жизни – это настоящая магия.

Как справиться с тем, что вам не хватает 24 часов в сутки для всех важных дел, для общения с близкими и для отдыха – читайте в материале.

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Выделите время на отдых

При планировании своих графиков мы постоянно забываем выделить время на отдых. Чаще всего время после рабочего дня у нас уже занято тоже делами, но бытовыми и семейными. Поэтому для отдыха остается только сон.

Задачи и встречи идут таким плотным графиком, что любой форс-мажор способен переломить весь план на день. А отдых жизненно необходим, поскольку помогает успевать больше и справляться с задачами легче и качественнее.

Используйте паузы с пользой

Вам пришлось ждать клиента, который застрял в пробке? Или посидеть в очереди к врачу? Не беда – всегда носите с собой планшет, блокнот или книгу. А паузу используйте для чтения, заметок, ответов на рабочие письма.

Записывайте планы

Не доверяйте своей памяти, потому что удержать в голове абсолютно все невозможно. Совершайте заметки, составляйте планы, списки важных дел, необходимых звонков в блокноте или смартфоне.

Записывайте важные идеи, полезные советы, ссылки, имена и контакты. Это позволит вам сэкономить кучу времени на поиски требуемой информации.

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Создайте шаблоны

Треть рабочего времени в офисном сотруднике идет на переписку. Создайте свои шаблоны на стандартные ответы. Пусть у вас под руками всегда будет шаблон письма с контактами, приветствием и подписью. Это сэкономит время во время переписки.

Комбинируйте задачи

Если ваши задачи не требуют высокой концентрации, комбинируйте их. Можно включить аудиокнигу или подкаст в транспорте. Прослушать необходимые аудиосообщения можно во время прогулки или пробежки.

Читайте внимательно

Если есть вероятность того, что в письме, книге, сообщении или тексте информация важна – читайте внимательно, а не по диагонали. Так вы сэкономите время на повторном прочтении и поиске нужной информации.

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Разгружайте мозг

Мозг иногда достигает полной загрузки информацией, планами, задачами и идеями. Остановитесь, запишите самое важное, затем второстепенное. Так вы освободите место в своей голове и перестанете отвлекаться на назойливые напоминания.

Откажитесь от подписок

Проверьте свои подписки в электронной почте, в социальных сетях – отпишитесь от всего, что давно стало неактуальным. Это сэкономит время при проверке почты и поиске нужной информации. Можно создать специальную подписку, в которую письма будут поступать раз в неделю.

Создайте собственные правила и традиции

Неопределенность и неумение принимать решения пожирают ваше время. Придумайте себе свои установки, правила и традиции. Например, это может быть четкий график покупки продуктов – в среду и субботу, составление меню в неделю и так далее.

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Объединяйте задачи

Выделите полчаса-час в день для решения мелких задач: ответы на неважные сообщения, звонки и записи, оплата счетов. Можно выделить время раз в неделю или раз в месяц.

Это поможет вам не отвлекаться на всякие мелочи в течение рабочего дня или недели. Отвлечение на несколько минут затем приводит к потере получаса, поскольку снова сконцентрироваться на работе человек может только через 20 – 25 минут.